Radiohead tienen previsto reunirse de nuevo en 2023

¡Es oficial: Radiohead tienen previsto reunirse a principios de 2023! El baterista Phil Selway confirmó la noticia en una reciente entrevista con Spin, diciendo que la banda se reunirá para pensar en ideas para su próximo proyecto. Esto es un poco sorprendente a la vez que una de las primeras grandes e ilusionantes noticias del año, ya que el último álbum de estudio de la banda, A Moon Shaped Pool, se lanzó en 2016 y su última gira tuvo lugar en 2018.

Sin embargo, Radiohead ha estado ocupado en los últimos años. En 2021, lanzaron KID A MNESIA, un álbum triple que incluía sus discos Kid A y Amnesiac, junto con un tercer disco de rarezas y caras B llamado Kid Amnesiae. Y el verano pasado, el guitarrista Ed O’Brien habló del futuro de la banda, diciendo que podrían volver a reunirse en unos años si todos los miembros sentían que querían hacerlo de nuevo todos juntos.

Mientras tanto, Thom Yorke y Jonny Greenwood de la banda, junto con el baterista Tom Skinner de Sons of Kemet, han formado una nueva banda llamada The Smile, que lanzó su álbum debut, A Light For Attracting Attention, el verano pasado y actualmente están en una extensa gira. Selway, por otro lado, lanzará un nuevo álbum en solitario, Strange Dance, el próximo mes.

Así que marcad vuestro calendario, fans de Radiohead: 2023 se está configurando como un gran año para la banda. ¿Qué acabarán planificando a continuación?