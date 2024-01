Rage Against The Machine se despide de los escenarios tras cancelar su gira de 2023

La legendaria banda Rage Against The Machine no volverá a tocar en directo, tras cancelar sus fechas previstas para 2023 debido a una grave lesión de su vocalista Zach de la Rocha.

El baterista Brad Wilk fue el encargado de comunicar la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su pesar por la situación y agradeció a los fans por su apoyo. “Sé que mucha gente está esperando que anunciemos nuevas fechas para todos los shows de RATM cancelados”, escribió. “Así que, mientras ha habido alguna comunicación de que esto puede suceder en el futuro… quiero que sepáis que RATM (Tim, Zack, Tom y yo) no volveremos a tocar en directo ni a salir de gira”.

Recordemos que De la Rocha sufrió un desgarro severo en su tendón de Aquiles izquierdo durante el segundo concierto de la gira Public Service Announcement en julio de 2022, y que solo le quedaba el 8% de su tendón intacto. “No es solo una cuestión de poder actuar de nuevo, sino que se extiende a la funcionalidad básica en el futuro”, dijo el cantante en octubre de 2022, cuando se cancelaron los conciertos de 2023.

Rage Against The Machine, que se formó en 1991 y se hizo famosa por su música combativa y comprometida, había sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en noviembre de 2023, pero solo el guitarrista Tom Morello asistió a la ceremonia en su nombre. La banda deja un legado de cuatro álbumes de estudio y numerosos himnos generacionales que han influido en el rock, el hip hop y la cultura popular.