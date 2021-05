Rag’n’Bone Man estrena “Crossfire”, nuevo adelanto de su próximo disco

Rag’n’Bone Man sigue presentando las canciones adelanto de su próximo disco Life By Misadventure, que se publicará el viernes 7 de mayo.

Ahora es el momento de escuchar Crossfire, tercer single adelanto tras All You Ever Wanted, que escuchamos hace unos meses, y Anywhere Away From Here, una colaboración con Pink que se presentó la semana pasada.

Sobre este nuevo tema, el autor ha afirmado que “trata sobre un concepto que me vino en un sueño realmente loco. Lo escribí con Ben JC (mi músico clave y coautor del álbum) y Bill (mi increíble bajista) y estoy muy emocionado de interpretarla en directo“.

En solo unos días podremos escuchar este esperado Life By Misadventure, que fue producido junto a Mike Elizondo, quien ha trabajado con Eminem, Fiona Apple o Alanis Morissette, entre otros, en su estudio cerca de Nashville.

Escucha este adelanto a continuación: