Rag’n’Bone Man lanza su nuevo single y anuncia el lanzamiento de su próximo disco

Rag’n’Bone Man, cuyo nombre real es Rory Graham, ha anunciado su segundo álbum Life By Misadventure que incluirá 14 temas nuevos. La salida al mercado está prevista para el 23 de abril del presente año. El lanzamiento será a través de Columbia Records. Su sencillo All You Ever Wanted ha aterrizado ya en el mercado con una fuerza arrasadora, ya que supone un cambio en el estilo habitual del cantante.

A diferencia de antecesores, este nuevo tema sigue una sigue una línea rítmica más rockera que recuerda en parte a la banda White Lies y a Bruce Springsteen. Y es que sin duda Rory posee unas cualidades vocales tan sorprendentes que sus registros vocales, su fuerza y tono, podría compararse al mítico Tom Jones. Recordemos que el cantante, originario de Uckfield (Inglaterra), obtuvo un premio en el BRIT Awards y alcanzó el segundo puesto en el BBC Music Sound of gracias a su álbum Human publicado en 2017.

El video oficial del single All You Ever Wanted captura los lugares en los que Graham creció, esos nostálgicos espacios que han ido cambiando con el tiempo pero que aun sigue en la base anímica del artista: “Me sentí triste mirando alrededor del Brighton y Londres donde crecí, recordando todos esos lugares geniales que ya no existen”, explicó Graham sobre los motivos que le han llevado a componer la canción. Una parte de la letra expresa claramente esos sentimientos: “Encendiste las luces cuando daba miedo / Calmaste la tormenta cuando se levantaba / Me encontraste allí donde me escondía / Todo lo que tengo está aquí y ahora”.

El nuevo álbum Life By Misadventure ha sido producido en gran parte por Mike Elizondo (Eminem, Fiona Apple, Alanis Morissette) y para darle un aire más humano, el disco se grabó expresamente para que sonara como un álbum en directo.

En el mismo han participado Ben Jackson-Cook (teclados, co-compositor y coproductor del álbum), Bill Banwell (bajo, y co-compositor) y Desri Ramus (coros). Hay que destacar también la colaboración extra del batería Daru Jones y la guitarrista Wendy Melvoin, que formó parte en The Revolution de Prince cuando tenía 19 años. La lista de canciones del nuevo álbum Life By Misadventure es la siguiente:

1. Fireflies

2. Breath in Me

3. Fall in Love Again

4. Talking to Myself

5. Anywhere Away from Here

6. Alone

7. Crossfire

8. All You Ever Wanted

9. Changing of the Guard

10. Somewhere Along the Way

11. Time Will Only Tell

12. Lightyears

13. Party’s Over

14. Old Habits

Desde su debut en 2012 con Bluestown, Rag’n’Bone Man lleva publicados, hasta la fecha, tres trabajos más de larga duración aparte de algunos remixes, EP’s y sencillos. Discos como Dog’s Bone (2013), Wolves (2014) y Human (2017) le han permitido sacar excelentes temas como Wolves, No Mother, Human, Guilty, Sirens, Giant… entre muchas más. Sin lugar a dudas, estamos ante un artista hecho a sí mismo y que ha llegado a la fama por sus propios méritos. Antes de convertirse en una estrella musical, trabajó durante cuatro años como cuidador de personas con síndrome de Asperger y Down. Esta experiencia le dio una dimensión muy humana de la vida hasta que tuvo la suerte de ser descubierto por sus habilidades vocales, lo que le permitió saltar a la fama muy rápidamente.

Cabe destacar, asimismo, que desde temprana edad, Rory ya mostró un fuerte interés por la música, pero debido a los escasos recursos económicos de la familia, no pudo realizar la formación musical deseada. ​No obstante, recibió lecciones de guitarra de su padre y aprendió por su cuenta el estilo vocal de cantantes como Muddy Waters, B. B. King, J.J. Cale y John Lee Hooker. Su álbum Bluestown es, de alguna forma, un homenaje a esas grandes voces del blues.