Rammstein confirma que su próximo álbum tratará sobre la actualidad mundial y la experiencia cotidiana

Una de las cosas que más sorprenden de Rammstein, al margen de sus impresionantes conciertos, es su fidelidad estilística y su capacidad de mantenerse arriba sin necesidad de reinventarse musicalmente y encima cantando en alemán. El propio Christian ‘Flake’ Lorenz, teclista de la formación, es muy claro al respecto: “Encontramos nuestro estilo a partir de ser muy conscientes de lo que justamente no queríamos hacer”. A partir de ahí, Rammstein ha sabido fusionar de forma brillante la fuerza de su metal industrial con esos toques melódicos y estéticos que dan a la banda una singularidad muy personal. A todo ello hay que sumarle la voz barítona de Till Lindermann, un personaje escénico y muy imaginativo que últimamente ha generado polémicas a raíz de algunos videos que ilustran temas como Knebel y Platz Eins de su último trabajo en solitario F&M (2019), o como el clip perteneciente al tema Pussy con Rammstein. En los tres videos pueden verse imágenes sexuales muy explícitas.

Polémicas aparte, Rammstein se encuentra en estos momentos trabajando en lo que será su próximo álbum, y del cual no existen aún filtraciones sobre su posible nombre. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que los temas del nuevo trabajo girarán en torno a las “locuras” que el mundo atraviesa hoy en día. Es lo que cuenta el propio Flake en una entrevista que ha realizado con la revista del sello discográfico Motor Music: “Lamentablemente no hay gira este año. Estamos trabajando en un nuevo disco de estudio que hablará sobre la experiencia diaria y los eventos más importantes de los últimos años. El hecho de que no pudiéramos tocar en vivo a causa de la pandemia aumentó nuestra creatividad. Al tener menos distracciones, tuvimos más tiempo para pensar en cosas nuevas. De esa manera ideamos un álbum que realmente no habíamos planeado”.

La grabación del mismo arrancó durante septiembre 2020, justo en La Fabrique, una antigua mansión del siglo XIX sita en Saint-Rémy de Provence (sur de Francia), ambientada y equipada como estudio musical de última generación. Artistas como Morrissey, Noel Gallagher, Nick Cave & The Bad Seeds, Adele, Arctic Monkeys, The Kills, Madonna o Coldplay han grabado sus trabajos entre sus muros clásicos y entrañables. El estudio posee inmensa colección de música clásica de unos 200.000 vinilos, una colección de 30.000 películas y miles de libros. La producción del álbum la realiza el holandés Sky Van Hoff (Arma Gathas, Emigrate, The Sorrow, Kreator, I Defy, Mrs Greenbird, Dikta…)

Recordemos que en diciembre 2020 Rammstein publicó una versión remasterizada de su primer álbum Herzeleid, que ya cumplió 25 años desde su aparición en 1995. Esta edición especial, titulada Herzeleid (XXV Anniversary Edition – Remastered, contiene los mismos temas del álbum original, pero está presentada en un Digipak Deluxe que se despliega en forma de cruz. El artwork es trabajo del diseñador Dirk Rudolph y las fotografías son obra de Jan Hoffmann Praler, fotógrafo habitual de la banda.

Rammstein es una banda alemana de metal industrial formada en 1994 por Till Lindemann (voz), Richard Z. Kruspe (guitarra y coros), Oliver Riedel (bajo), Paul Landers (guitarra y coros), Christian Flake Lorenz (teclados) y Christoph Schneider (batería). Todos ellos eran muy activos antes de constituir Rammstein pues crecieron bajo el influjo de la movida punk y alternativa de la RDA, tradición rebelde que influye en sus temas. Ya lo dijo Christoph Schneider a la revista Stern en 2001: “Todavía estamos fuertemente conectados con ese pasado”, o Paul Landers para Rolling Stone en 2019: “Hacer música es como tener sexo: hay que llevarse más o menos bien para que funcione”.