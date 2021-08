Ray Charles lidera los nuevos admitidos al Salón de la Fama del Country

Hay artistas inolvidables que siguen recibiendo reconocimientos aunque hayan pasado ya casi dos décadas desde su muerte.

Hoy hemos sabido que Ray Charles entrará a formar parte del Salón de la Fama de la música country junto al veterano baterista de sesión Eddie Bayers, al guitarrista de pedal steel Pete Drake y al dúo formado por madre e hija The Judds.

Al igual que otros galardones u homenajes parecidos, los nuevos miembros del Salón de la Fama de la Música Country son elegidos anualmente por un panel de ejecutivos de la industria elegidos por la Asociación de Música Country.

Aunque de primeras no asociemos principalmente a Charles con este estilo, fue muy importante su contribución a la integración de la música country, el rhythm and blues y la música pop durante la década de 1960 con su éxito en ABC Records, en particular con sus dos álbumes de Modern Sounds.

Sobre Ray Charles

Ciego desde los seis años de edad, Ray Charles fue el músico que más contribuyó al desarrollo del soul. Otros cantantes, como Sam Cooke y Jackie Wilson también realizaron aportes fundamentales pero Charles hizo aún más para crear un nuevo estilo de pop negro. Mezcló el R&B de los ’50 con poderosas voces de gospel, añadiéndole cualidades de jazz contemporáneo, blues y country. Su estilo fue el más conmovedor e identificable entre los cantantes del siglo 20. También fue un magnífico pianista, compositor y director de orquesta. Aunque grabó pocos clásicos después de mediados de los ’60, grababa continuamente y continuó tocando hasta su muerte.

Fuente: Richie Unterberger para Apple Music

