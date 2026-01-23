RAYE vuelve con «This Music May Contain Hope», un álbum pensado para sanar desde la primera escucha

La británica RAYE está viviendo uno de esos momentos que definen una carrera. Tras arrasar con My 21st Century Blues —disco que le valió el British Album of the Year, además de nominaciones al Mercury Prize y los MOBO Awards— la artista regresa con This Music May Contain Hope, un trabajo que verá la luz el 27 de marzo y que nace de un propósito muy claro: ofrecer consuelo en tiempos turbulentos.

El camino hasta aquí no ha sido sencillo. En 2024, RAYE confesó que sus cuadernos con nuevas canciones fueron robados de su coche, un golpe que habría frenado a cualquiera. Pero ella decidió convertir el contratiempo en impulso creativo. El resultado es un álbum dividido en cuatro “estaciones”, cada una ocupando una cara del vinilo, pensado para escucharse como un viaje emocional que acompaña, abraza y respira contigo. “La música es medicina”, ha dicho la artista, y este proyecto parece construido exactamente desde esa idea.

El primer adelanto, Where Is My Husband!, ha sido recibido con entusiasmo con su mezcla de soul-pop vibrante y una interpretación vocal que confirma el momento estelar que vive la artista. A esto se suma una gira extensa por Europa, Reino Unido y Norteamérica, que culminará con dos noches en el O2 Arena de Londres, y su presencia como cabeza de cartel en Reading & Leeds 2026, junto a nombres como Fontaines D.C., Florence + The Machine, DAVE, Charli XCX y Chase & Status. No es casualidad: RAYE se ha convertido en una de las voces más influyentes del pop británico actual.

La metamorfosis de RAYE: cómo encontró su voz y cambió las reglas del juego

La historia de RAYE es la de una artista que decidió recuperar el control de su narrativa. Antes de publicar My 21st Century Blues, pasó años atrapada en un contrato discográfico que le impedía lanzar un álbum propio, pese a haber firmado éxitos como compositora para otros artistas. En entrevistas, ha contado que llegó a sentirse como una “rent-a-verse”, alguien a quien se llamaba para aportar versos brillantes sin permitirle desarrollar su identidad completa. Esa frustración explica la fuerza con la que irrumpió su debut: un disco profundamente personal que abordaba trauma, ansiedad, violencia sexual y la búsqueda de autonomía con una honestidad que medios como The Line of Best Fit y Rolling Stone destacaron por su valentía y claridad emocional.

Con This Music May Contain Hope, RAYE parece abrir un nuevo capítulo. Si su primer álbum era un ejercicio de sanación individual, este segundo apunta a un gesto colectivo: un intento de acompañar a quienes necesitan un refugio emocional. La estructura en “estaciones” sugiere un ciclo vital, un tránsito desde la oscuridad hacia la luz, reforzado por su deseo de capturar la energía del directo, algo que ha ido perfeccionando en giras cada vez más ambiciosas. Su crecimiento artístico es evidente: no solo consolida su posición como una de las voces más relevantes del pop británico, sino que reafirma su compromiso con una música que no teme ser vulnerable, compleja y profundamente humana.

