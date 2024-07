Razorlight ha anunciado su nuevo álbum Planet Nowhere, el primero grabado por la formación clásica de la banda desde 2008. El álbum incluye la polémica canción Taylor Swift = US Propaganda. Según el cantante Johnny Borrell, el título surgió de una broma en el estudio y no tiene relación con la cantante Taylor Swift. Borrell explicó que la frase fue escrita en un papel durante la grabación y decidió mantenerla por su autenticidad.

«Cuando estamos grabando, siempre escribo las cosas que la gente dice. Terminando esa canción en el estudio, vi un papel que decía: «Taylor Swift = US Soft Propaganda». Si quieres que comente sobre Taylor Swift específicamente, no estoy seguro de que realmente pueda, porque no sé mucho sobre ella», explica.

El álbum también incluye el sencillo Scared Of Nothing, el primer tema compuesto para este proyecto. Borrell comentó que la creación de la canción fue espontánea, inspirada por una conversación con su novia.

Además, la banda reflexionó sobre su álbum debut Up All Night, que celebra su 20º aniversario este año. El baterista Andy Burrows recordó la época como un momento extraordinario y destacó la química única de la banda al tocar juntos. Up All Night, lanzado en 2004, alcanzó el número tres en las listas de álbumes del Reino Unido y vendió más de 1.2 millones de copias.

Razorlight también anunció una serie de actuaciones en festivales y una gira íntima para promocionar Planet Nowhere y celebrar el aniversario de Up All Night.