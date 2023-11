Real Estate anuncia nuevo álbum y estrena canción y vídeo

La banda de indie rock Real Estate ha anunciado su nuevo álbum, Daniel, que saldrá el 23 de febrero de 2024 a través de Domino. El primer sencillo del disco es Water Underground, una canción sobre el proceso creativo que cuenta con un videoclip protagonizado por los actores de la serie de televisión de los años 90, The Adventures of Pete & Pete. La banda también ha revelado algunas fechas de su gira para 2024.

Daniel es el sucesor de The Main Thing, el álbum que publicaron en 2020, y del EP Half a Human, que lanzaron en 2021. El disco ha sido producido por Daniel Tashian, conocido por su trabajo con Kacey Musgraves, y grabado en nueve días en el RCA Studio A de Nashville.

El líder de la banda, Martin Courtney, ha explicado el significado de Water Underground en un comunicado de prensa: “Esta canción trata sobre escribir canciones. Creo que Water Underground es como el inconsciente, la parte misteriosa de tu cerebro de donde viene la creatividad. El flujo constante de música en el fondo de tu cabeza. Tienes una idea mientras conduces o paseas al perro o algo así y quieres aferrarte a ella”.

El videoclip de Water Underground ha sido dirigido por Edmond Hawkins y cuenta con la participación de Danny Tamberelli y Michael C. Maronna, los actores que dieron vida a los hermanos Pete en la serie de Nickelodeon. Tamberelli y Maronna también han colaborado en la concepción y producción del video junto con los creadores de la serie, Chris Viscardi y Will McRobb.

Tamberelli ha comentado la conexión entre Real Estate y Pete & Pete: “Las raíces de Nueva Jersey son difíciles de romper. Julian, Alex y Martin crecieron en un pueblo cercano al mío y eran amigos de los hermanos menores de mis amigos de Ridgewood. Me dijeron que incluso me vieron actuar en el anfiteatro local con algunos de esos hermanos mayores cuando estaba en el instituto. El video lo cierra todo y añadir a mis queridos viejos amigos del programa realmente lo unió todo”.

La gira de Real Estate comenzará el 1 de marzo de 2024 en Vancouver y pasará por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. La banda contará con diferentes artistas invitados como Florry, Marina Allen y Water From Your Eyes.

Tracklist de Daniel

1. Somebody New

2. Haunted World

3. Water Underground

4. Flowers

5. Interior

6. Freeze Brain

7. Say No More

8. Airdrop

9. Victoria

10. Market Street

11. You Are Here