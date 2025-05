Real Estate desempolva joyas ocultas con “The Wee Small Hours” y el vibrante sencillo “Pink Sky”

La banda de indie rock de Nueva Jersey Real Estate ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de The Wee Small Hours: B-Sides and Other Detritus 2011-2025, una compilación de rarezas y caras B que abarca sus 14 años con Domino Recording Co. El álbum, que se lanza el 2 de mayo de 2025, recoge un tesoro de pistas inéditas, versiones y lados B, y está precedido por el sencillo Pink Sky, recién estrenado con un vídeo dirigido por Micah Welner.

Pink Sky, grabado en Tiny Telephone Studios en Oakland durante la misma sesión que su versión de Daniel de Elton John, es una joya de pop indie con guitarras jangle y una atmósfera melancólica. Martin Courtney, vocalista y guitarrista, explicó que la canción fue descartada de su álbum Daniel (2024) por no encajar del todo, pero cobró vida 18 meses después en San Francisco. El vídeo, filmado en Beacon, Nueva York, muestra a Courtney vestido de mago, añadiendo un toque excéntrico que ha encantado a los fans en redes sociales . La pista abre la nueva colección, que incluye versiones como Barely Legal de The Strokes (2011), Paper Dolls de The Nerves (2014), Days de Television (2021) y Daniel (2024), además de rarezas como In My Car (2012) y Two Part de las sesiones de Atlas (2013).

The Wee Small Hours, cuyo título referencia una letra inédita y el álbum de Frank Sinatra, es un “catálogo alternativo” de la banda, según Courtney. Con 12 pistas, el álbum captura la esencia soñadora y relajada de Real Estate, formada por Courtney, Alex Bleeker (bajo), Matt Kallman (teclados), Julian Lynch (guitarra) y Sammi Niss (batería). Los fans han elogiado en redes la oportunidad de redescubrir gemas olvidadas, consolidando este lanzamiento como un regalo para seguidores de largo recorrido y nuevos oyentes.

Real Estate: maestros del indie rock soñador

Real Estate, formada en 2008 en Ridgewood, Nueva Jersey, es una de las bandas más queridas del indie rock, conocida por su sonido jangle-pop y letras introspectivas. Su debut homónimo, Real Estate (2009), lanzado por Woodsist, capturó la atención con su estética veraniega. Al unirse a Domino Recording Co. en 2011, lanzaron Days (2011), un clásico moderno que figura en la lista de los 200 mejores álbumes de la década de 2010 de Pitchfork. Le siguieron Atlas (2014), In Mind (2017), The Main Thing (2020) y Daniel (2024), este último grabado en Nashville con el productor ganador del Grammy Daniel Tashian.

Con seis álbumes de estudio, la banda —Martin Courtney (voz/guitarra), Alex Bleeker (bajo), Matt Kallman (teclados), Julian Lynch (guitarra) y Sammi Niss (batería)— ha evolucionado sin perder su esencia melódica. Tras la salida del guitarrista fundador Matt Mondanile en 2016, Lynch aportó un toque lo-fi. Su compromiso con la autenticidad y giras vibrantes los ha convertido en referentes del género. The Wee Small Hours (2025) añade una capa nostálgica a su legado, recopilando rarezas que muestran su versatilidad.