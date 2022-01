Recopilatorio: Tindersticks – «Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21»

Tindersticks han anunciado Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21, un recopilatorio por su 30º aniversario que se publicará el 25 de marzo a través de City Slang.

Título: Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21

Fecha de publicación: 25 de marzo

Sello: City Slang

Sobre el recopilatorio: Traza el viaje de 30 años de la banda a través de una cronología incomparable de 20 canciones. «Cada paso es una historia», como dijo el líder de Tindersticks, Stuart Staples, en How He Entered. Y cada canción es un nuevo giro en una historia sinuosa.

La retrospectiva cuenta una historia más rica, por supuesto, pero dieron la impresión de llegar completamente formados a principios de la década de 1990. Rebosantes de ambición e imaginación, los primeros tres álbumes de Tindersticks emitieron cavilaciones irregulares y sinfonías teñidas de té desde las trincheras de los problemas y el deseo. La prensa sacudió las referencias a The Bad Seeds, Leonard Cohen y Lee Hazlewood, con la orquesta de Ennio Morricone como bar-band. Pero el sexteto eran arquitectos de su propio mundo.

Single de presentación: Both Sides Of The Blade

Sobre el videoclip: El vídeo oficial en blanco y negro está protagonizado por Suzanne Osborne y ha sido dirigido por el propio Staples, que ha buscado mostrar «la propia versión visual de la canción del cantante (¡con mucha ayuda de sus amigos!)».

Tindersticks – Both Sides Of The Blade

Tracklist de Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21

01 ‘City Sickness’

02 ‘Her (’92)’ (Unreleased Version)

03 ‘Tiny Tears’

04 ‘Travelling Light’ (Single Version)

05 ‘My Sister’

06 ‘Rented Rooms’

07 ‘Can We Start Again?’

08 ‘Dying Slowly’

09 ‘Sometimes It Hurts’

10 ‘My Oblivion’

11 ‘Harmony Around My Table’

12 ‘Show Me Everything’

13 ‘This Fire Of Autumn’

14 ‘Medicine’

15 ‘What Are You Fighting For?’

16 ‘How He Entered’

17 ‘Were We Once Lovers?’

18 ‘Willow (New)’

19 ‘Pink In The Daylight’

20 ‘Both Sides Of The Blade’

