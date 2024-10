Recuperación en marcha para Larry Mullen Jr y nuevos proyectos de U2 en el horizonte

El baterista de U2, Larry Mullen Jr., está en camino a una recuperación completa tras una serie de cirugías para tratar lesiones en sus codos, rodillas y cuello. Estas lesiones, acumuladas a lo largo de su carrera, llevaron a Mullen a tomar un descanso necesario para sanar. Durante su recuperación, Mullen se vio obligado a retirarse de la residencia de U2 en el MSG Sphere de Las Vegas, un evento que dejó a muchos fans y a la banda misma con un vacío notable.

En una reciente entrevista en el programa de Zane Lowe en Apple Music 1, The Edge y Adam Clayton compartieron noticias alentadoras sobre la salud de Mullen. “Larry está mejorando cada semana y pronto estaremos haciendo ruido con él nuevamente. Estamos muy emocionados por eso”, comentó The Edge. Esta noticia ha llenado de esperanza a los seguidores de la banda, quienes esperan ansiosos su regreso.

Bono también rindió homenaje a Mullen durante el penúltimo show de la residencia en Las Vegas, recordando cómo Mullen fue el que inició todo al poner un aviso en el tablón de anuncios de Mount Temple Comprehensive School. “Le deseamos una recuperación rápida. Te amamos, Larry Mullen Jr.”, expresó Bono con emoción.

La banda ha revelado que el progreso de su nuevo álbum está “algo ligado” a la recuperación de Mullen. Adam Clayton mencionó en una entrevista con Mojo que el inicio del trabajo en nuevas canciones depende de la capacidad de Mullen para comprometerse con el proyecto. Mientras tanto, U2 ha lanzado una nueva canción llamada Happiness, grabada originalmente en 2004, que formará parte del álbum How To Re-Assemble An Atomic Bomb, disponible en reserva y que se publicará el 22 de noviembre.

Con la recuperación de Larry Mullen Jr. en marcha y nuevos proyectos en el horizonte, los fans de U2 tienen mucho que esperar en los próximos meses. ¡Nos alegramos!