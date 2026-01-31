Red Hot Chili Peppers aclaran su papel en el nuevo documental de Netflix sobre Hillel Slovak

El anuncio de The Rise of the Red Hot Chili Peppers, el nuevo documental de Netflix centrado en los primeros años de la banda y, especialmente, en la figura del guitarrista original Hillel Slovak, ha generado un revuelo inesperado. Aunque el proyecto incluye entrevistas recientes con Anthony Kiedis y Flea, el grupo ha querido dejar claro que no ha participado creativamente en la producción y que el verdadero protagonista del filme es Slovak, fallecido en 1988 a causa de una sobredosis accidental. Según la información publicada por NME, la banda aceptó ser entrevistada “por amor y respeto” hacia su antiguo compañero, pero se ha desmarcado de la idea de que se trate de un documental oficial sobre Red Hot Chili Peppers.

Dirigido por Ben Feldman, el documental promete explorar la adolescencia compartida entre Slovak, Kiedis y Flea, así como el impacto creativo del guitarrista en la identidad temprana del grupo. Feldman lo define como una historia sobre amistades que moldean vidas, y no tanto como un repaso institucional a la trayectoria de la banda. Aun así, el interés por Slovak ha resurgido en los últimos años: en 2022, NME recordaba cómo Kiedis hablaba de la energía “siempre presente” del guitarrista y de su papel como creador del sonido primigenio del grupo.

La conversación sobre Slovak también ha vuelto a la actualidad por las declaraciones del productor Michael Beinhorn, quien trabajó con la banda en The Uplift Mofo Party Plan y Mother’s Milk. En una sesión AMA, Beinhorn explicó que en Knock Me Down —tema dedicado a Slovak— la voz de John Frusciante quedó más alta en la mezcla porque la canción requería una línea melódica que, según él, Kiedis no podía abordar con precisión tonal. Estas declaraciones han reabierto debates históricos sobre la evolución vocal y creativa del grupo, justo en un momento en el que los Chili Peppers siguen activos tras el regreso de Frusciante y la publicación de Unlimited Love y Return of the Dream Canteen en 2022.

Una historia marcada por la amistad, la pérdida y la reinvención constante

La historia de Red Hot Chili Peppers es, en gran medida, la historia de un grupo de amigos que encontraron en la música un lenguaje propio. Formados en Los Ángeles a comienzos de los 80, el núcleo original —Anthony Kiedis, Flea, Hillel Slovak y Jack Irons— mezcló funk, punk y rock con una energía que desbordaba cualquier escenario. Slovak, en particular, fue clave en la construcción del sonido inicial del grupo, aportando un estilo de guitarra que combinaba groove, agresividad y sensibilidad melódica. Su muerte en 1988 marcó profundamente a la banda y supuso un punto de inflexión emocional y artístico. Tras su fallecimiento, Irons abandonó el grupo y la banda se vio obligada a reconstruirse, dando paso a una nueva etapa con la llegada de John Frusciante y Chad Smith, quienes consolidaron la formación más icónica del grupo.

Con Frusciante, los Chili Peppers alcanzaron un nivel de creatividad explosiva que cristalizó en discos como Mother’s Milk y, sobre todo, Blood Sugar Sex Magik, que los catapultó al estrellato internacional. La salida y posterior regreso del guitarrista se convertirían en un patrón recurrente en la historia del grupo, afectando directamente a su sonido y a su estabilidad interna. A lo largo de los años, la banda ha sabido reinventarse sin perder su identidad, explorando desde el funk más visceral hasta baladas introspectivas y paisajes sonoros más expansivos. La huella de Slovak, sin embargo, nunca desapareció: su influencia sigue presente en la memoria emocional del grupo y en canciones como Knock Me Down, que funcionan como recordatorios de su importancia fundacional. Hoy, con Frusciante nuevamente en la alineación y dos discos recientes que recuperan parte de su espíritu clásico, los Chili Peppers continúan avanzando mientras honran el legado de quienes estuvieron en el origen de todo.

