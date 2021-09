Red Hot Chili Peppers anuncian gira mundial para junio de 2022

Red Hot Chili Peppers quieren volver a la carretera tras el retorno de John Frusciante a la banda y anuncian gira mundial para 2022.

¿Qué sabemos de esta gira?

La banda ha retransmitido a través de YouTube una falsa conferencia de prensa en la que los propios Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith hacen de presentadores entrevistando a John Frusciante sobre su retorno y la posibilidad de una gira, y es en ese momento cuando el guitarrista ha dicho que harán un tour mundial de estadios en junio de 2022 tras lo que volverán a Estados Unidos en julio.

¿Hay ya fechas y venta de entradas?

No, todavía no, pero desde la banda ya han invitado a los fans a apuntarse a la mailing list donde recibirán todos los detalles muy pronto.

¿Pasará la gira por España? Pronto lo sabremos

Sobre Red Hot Chili Peppers

Pocas bandas de los ochenta derribaron tantas barreras musicales y fueron tan originales como los Red Hot Chili Peppers. A menudo imitada pero jamás superada, la ardiente fusión entre el funk y el punk rock del grupo sobrevivió incluso a las varias crisis provocadas por la agitada vida de sus miembros. Luego de unos primeros discos algo desprolijos, la banda encontró la fórmula del éxito con Mother's Milk (1989) y Blood Sugar Sex Magik (1991). La historia del grupo en adelante se caracterizó por las numerosas peleas e idas y venidas de sus integrantes, largas ausencias y regresos triunfales, en particular con Californication (1999), By the Way (2003) y I'm with You (2011), así como por la energía desbordante de sus alocados conciertos.

Fuente: Apple Music

