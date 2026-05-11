Red Hot Chili Peppers han cerrado la venta de su catálogo de grabaciones a Warner Music Group en una operación valorada en más de 300 millones de dólares, según informó The Hollywood Reporter. La transacción se ha ejecutado a través del acuerdo de inversión conjunto que WMG mantiene con la firma de capital privado Bain Capital, un fondo lanzado en julio de 2025 con una capacidad combinada de hasta 1.650 millones de dólares y orientado específicamente a la adquisición de catálogos de música grabada y publishing. La operación convierte a Warner en propietaria de los másters de la banda, con quienes ya mantenía relación como sello discográfico desde 1991.

El catálogo en cuestión comprende los 13 álbumes de estudio de la banda, desde su debut homónimo de 1984 hasta los dos discos publicados en 2022, Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. Según estimaciones de Billboard, ese archivo genera en torno a 26 millones de dólares anuales en ingresos por streaming, radio, ventas y licencias. La negociación había comenzado a principios de 2025, cuando la banda —representada por el abogado Eric Greenspan— puso el catálogo en el mercado con un precio inicial de aproximadamente 350 millones de dólares.

Red Hot Chili Peppers y Warner: una relación que ahora también es económica

La operación tiene una lógica interna evidente: Warner Music Group ya era el hogar de los Chili Peppers desde Blood Sugar Sex Magik (1991), por lo que adquirir los másters supone consolidar una relación que llevaba décadas siendo solo contractual. Los primeros cuatro álbumes de la banda —publicados originalmente bajo el sello EMI— también forman parte del trato. WMG se hace así con uno de los catálogos de rock alternativo con mayor éxito en plataformas: la banda cuenta actualmente con seis canciones en el Billions Club de Spotify, entre ellas «Under the Bridge», «Californication» o «Scar Tissue».

La operación representa aproximadamente la mitad de los 650 millones de dólares que WMG ha desplegado hasta ahora a través de su joint venture con Bain Capital, según datos de la propia compañía publicados en sus resultados fiscales del segundo trimestre, presentados el 7 de mayo de 2026. El contexto del acuerdo se inscribe en una tendencia sostenida de grandes nombres del rock vendiendo sus derechos: Queen cerró un acuerdo equivalente con Sony Music, mientras que artistas como Bruce Springsteen, Bob Dylan o Pink Floyd han protagonizado operaciones similares en los últimos años.

No es la primera vez que Red Hot Chili Peppers monetizan sus derechos de esta forma. En 2021 vendieron su catálogo de publishing a Hipgnosis —ahora rebautizada como Recognition Music Group— en una operación valorada entre 140 y 150 millones de dólares. Esos derechos de composición podrían cambiar de manos de nuevo próximamente: Sony Music Group se encuentra actualmente en conversaciones para adquirir Recognition en un acuerdo multimillonario que incluiría también los catálogos de Justin Bieber, Justin Timberlake y Neil Young, entre otros.

Trece álbumes: el catálogo que WMG acaba de adquirir

La venta cubre la totalidad de la discografía de estudio de la banda, que abarca cuatro décadas de trayectoria:

Red Hot Chili Peppers (1984) Freaky Styley (1985) The Uplift Mofo Party Plan (1987) Mother’s Milk (1989) Blood Sugar Sex Magik (1991) One Hot Minute (1995) Californication (1999) By the Way (2002) Stadium Arcadium (2006) I’m with You (2011) The Getaway (2016) Unlimited Love (2022) Return of the Dream Canteen (2022)

Red Hot Chili Peppers, cuatro décadas de funk-rock que no envejecen en las plataformas

Red Hot Chili Peppers se formaron en Los Ángeles en 1983 y publicaron su debut homónimo en 1984. Tras años de culto underground, el salto al mainstream llegó con Blood Sugar Sex Magik (1991), producido por Rick Rubin bajo el sello Warner, un disco que redefinió el rock alternativo de la década y colocó a la banda entre los nombres más vendidos del planeta. La consolidación llegó con Californication (1999) y By the Way (2002), y más tarde con el doble Stadium Arcadium (2006), que les valió un Grammy al mejor álbum de rock. La formación clásica —Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante y Chad Smith— se reencontró para Unlimited Love (2022), con Frusciante de regreso tras más de una década de ausencia, y publicaron ese mismo año el álbum hermano Return of the Dream Canteen.

Más allá de los discos, la banda ha mantenido su presencia fuera del estudio en los últimos meses. Flea, su bajista, publicó en solitario Honora, un álbum de jazz que reúne a Thom Yorke y Nick Cave, mientras que la figura del guitarrista fundador Hillel Slovak ha vuelto al primer plano gracias al documental de Netflix estrenado el pasado mes. La venta de los másters a WMG cierra un ciclo patrimonial que la banda había abierto en 2021 y deja a Warner como gestora de uno de los archivos de rock alternativo con mayor rendimiento en streaming a nivel global.

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