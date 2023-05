Reedición: Grandaddy – “Sumday Twunny” (20º aniversario)

Si hay un álbum que defina el sonido de Grandaddy, ese es Sumday. El tercer trabajo de la banda de Modesto, California, salió a la luz en 2003 y se convirtió en su mayor éxito comercial y crítico. Con una mezcla de rock alternativo, pop psicodélico y electrónica lo-fi, Sumday nos ofrece un viaje por las emociones y los dilemas de la vida moderna, con un toque de humor y melancolía.

Sumday es un disco que no ha perdido vigencia con el paso del tiempo, sino que se ha consolidado como un clásico del indie rock. Canciones como Now It’s On, The Crystal Lake, I’m On Standby o El Caminos in the West son himnos generacionales que nos hablan de la soledad, el amor, la naturaleza y la tecnología. Sumday fue nominado al prestigioso premio Mercury Music Prize en 2003 y fue considerado uno de los mejores discos del año por varias publicaciones musicales.

Una caja conmemorativa

Para celebrar el 20 aniversario de este álbum tan especial, Grandaddy ha anunciado el lanzamiento de una caja conmemorativa que incluirá cuatro discos de vinilo con material extra. La caja se llama Sumday Twunny y saldrá a la venta el 1 de septiembre de 2023 a través de Dangerbird Records.

La caja contendrá el álbum original remasterizado, una versión completa del álbum grabada en un cassette de cuatro pistas llamada Sumday: The Cassette Demos, un disco con versiones en directo y acústicas, y otro con rarezas y caras B llamado Sumday: Excess Baggage. Además, la caja incluirá un libro de 40 páginas con fotos y notas escritas por el líder de la banda, Jason Lytle.

Los fans de Grandaddy pueden reservar la caja de Sumday Twunny en la web de la banda o de su discográfica, Dangerbird Records. También pueden escuchar Sumday: The Cassette Demos en todas las plataformas digitales desde hoy. Además, una versión en vinilo de Demos y una versión remasterizada en dos discos de vinilo del álbum original Sumday también serán reeditados en vinilo el 30 de junio después de años agotados.

Un momento agridulce

Jason Lytle ha dicho que Sumday fue el punto máximo de su carrera como Grandaddy y que revisitar el material ha sido agridulce. «Después de muchos años de trabajar duro escribiendo y grabando como Grandaddy, Sumday parece ser el centro de todo y donde todo llegó a su punto máximo. Para los periodistas éramos, ‘Al borde de la grandeza, infravalorados, pasados por alto, desconocidos’. Fue un momento tumultuoso y emocionante para nosotros, seguro. También muy agotador», ha comentado.

Lytle también ha confirmado que tiene un nuevo álbum de Grandaddy terminado, pero sin fecha de lanzamiento anunciada. Grandaddy se formó en 1992 y ha publicado cinco álbumes oficiales, el último Last Place en 2017. Los miembros actuales de Grandaddy son Jason Lytle, Aaron Burtch, Jim Fairchild y Tim Dryden. El bajista original Kevin Garcia murió en 2017.

Si eres fan de Grandaddy o quieres descubrir uno de los discos más influyentes del indie rock, no te pierdas esta oportunidad única de conseguir la caja de Sumday Twunny.