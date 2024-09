60 años de Beatlemanía: The Beatles anuncian boxset con sus álbumes estadounidenses de 1964

The Beatles han anunciado el lanzamiento de un nuevo boxset titulado The Beatles: 1964 US Albums In Mono, que celebra seis décadas de Beatlemanía. Esta colección incluye siete álbumes lanzados originalmente en Estados Unidos entre enero de 1964 y marzo de 1965. Los discos han sido cortados en vinilo de 180 gramos a partir de las cintas maestras originales, asegurando una calidad de sonido excepcional.

Los álbumes incluidos en el boxset son Meet The Beatles!, The Beatles’ Second Album, A Hard Day’s Night (Original Motion Picture Sound Track), Something New, The Beatles’ Story, Beatles ‘65 y The Early Beatles. Cada uno de estos discos viene con unas portadas replicadas fielmente y ensayos escritos por el historiador y autor estadounidense especializado en la banda británica Bruce Spizer.

El lanzamiento está programado para el 22 de noviembre a través de Apple Corps Ltd., Capitol y UMe. Además, todos los álbumes, excepto The Beatles’ Story, estarán disponibles para su compra individual. ¿Quién no querría hacerse con esta increíble pieza de coleccionista?