Agorazein celebra los 10 años de «Siempre» con su primera edición en vinilo

Diez años después de la publicación de Siempre, el último y ya mítico álbum de Agorazein, el colectivo formado por C. Tangana, Sticky M.A., Jerv.AGZ, I-Ace y Fabianni celebra su legado con un lanzamiento muy esperado: la primera edición en vinilo del disco.

El pre-order ya está disponible a través de la web del grupo, con dos versiones a elegir: una edición limitada en color negro y una edición limitada coleccionista en color rojo de mayor gramaje, que incluye además una funda especial y un póster exclusivo.

Una reedición que coincide con el regreso a los escenarios

La publicación llega justo cuando se cumple el décimo aniversario del álbum, el 15 de noviembre de 2026, y coincide con el regreso a los escenarios de AGZ. Lo que comenzó como un único concierto en el Movistar Arena de Madrid se convirtió, ante la enorme demanda, en una serie de fechas consecutivas: las del 15 y 16 de noviembre ya colgaron el cartel de «entradas agotadas», mientras que aún hay opciones para 17 y 18.

Este reencuentro supone, además, la vuelta a los directos de C. Tangana tras varios años centrado en su carrera en solitario, lo que ha disparado la expectación en torno a estas fechas.

El disco que marcó el sonido urbano español

Publicado originalmente el 15 de noviembre de 2016, Siempre marcó un antes y un después para el sonido urbano español y consolidó a Agorazein como una de las formaciones más influyentes de su generación. El vinilo recupera íntegramente el repertorio original, con himnos atemporales como «100K Pasos», «Tentación», «Planes» o «Ya Sabes»: una pieza imprescindible tanto para quienes vivieron el fenómeno desde sus inicios como para los nuevos seguidores de un grupo que es, en efecto, para siempre.

Tracklist

01. To Pue’ Ser

02. Ya Sabes

03. Explícame

04. Tentación

05. Lo Mío

06. Ángel

07. Mentira

08. Qué Pasará

09. Superreservao

10. Panini

11. Golfi

12. Los Tru

13. Planes

14. Guadalupe

15. 100K Pasos

16. Carretera (Bonus Track)

▶ «Siempre» — Agorazein | 15 de noviembre de 2026 (reedición en vinilo del original de 2016)

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