Agorazein celebra los 10 años de «Siempre» con su primera edición en vinilo

Diez años después de la publicación de Siempre, el último y ya mítico álbum de Agorazein, el colectivo formado por C. Tangana, Sticky M.A., Jerv.AGZ, I-Ace y Fabianni celebra su legado con un lanzamiento muy esperado: la primera edición en vinilo del disco.
El pre-order ya está disponible a través de la web del grupo, con dos versiones a elegir: una edición limitada en color negro y una edición limitada coleccionista en color rojo de mayor gramaje, que incluye además una funda especial y un póster exclusivo.
Una reedición que coincide con el regreso a los escenarios
La publicación llega justo cuando se cumple el décimo aniversario del álbum, el 15 de noviembre de 2026, y coincide con el regreso a los escenarios de AGZ. Lo que comenzó como un único concierto en el Movistar Arena de Madrid se convirtió, ante la enorme demanda, en una serie de fechas consecutivas: las del 15 y 16 de noviembre ya colgaron el cartel de «entradas agotadas», mientras que aún hay opciones para 17 y 18.
Este reencuentro supone, además, la vuelta a los directos de C. Tangana tras varios años centrado en su carrera en solitario, lo que ha disparado la expectación en torno a estas fechas.
El disco que marcó el sonido urbano español
Publicado originalmente el 15 de noviembre de 2016, Siempre marcó un antes y un después para el sonido urbano español y consolidó a Agorazein como una de las formaciones más influyentes de su generación. El vinilo recupera íntegramente el repertorio original, con himnos atemporales como «100K Pasos», «Tentación», «Planes» o «Ya Sabes»: una pieza imprescindible tanto para quienes vivieron el fenómeno desde sus inicios como para los nuevos seguidores de un grupo que es, en efecto, para siempre.
Tracklist
- 01. To Pue’ Ser
- 02. Ya Sabes
- 03. Explícame
- 04. Tentación
- 05. Lo Mío
- 06. Ángel
- 07. Mentira
- 08. Qué Pasará
- 09. Superreservao
- 10. Panini
- 11. Golfi
- 12. Los Tru
- 13. Planes
- 14. Guadalupe
- 15. 100K Pasos
- 16. Carretera (Bonus Track)
▶ «Siempre» — Agorazein | 15 de noviembre de 2026 (reedición en vinilo del original de 2016)
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