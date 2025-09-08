AIR remezcla su melancolía: así suena «The Virgin Suicides Redux» en su 25º aniversario

Veinticinco años después de haber musicalizado el debut cinematográfico de Sofia Coppola, el dúo francés AIR celebra el legado de The Virgin Suicides con una reedición que promete redescubrir su atmósfera envolvente. The Virgin Suicides Redux, que verá la luz el próximo 26 de septiembre vía Warner France, incluye una nueva mezcla analógica realizada a partir de las cintas originales por el ingeniero Stéphane ‘Alf’ Briat, quien ya trabajó en la versión de 2000.

Según explicó Nicolas Godin, uno de los integrantes del dúo, el álbum original fue producido con tecnología digital de bajo presupuesto, lo que resultó en un sonido “metálico y frío” que siempre lamentó. Esta nueva versión busca corregir eso, ofreciendo una experiencia “más cálida y orgánica”.

La edición física será doble: un vinilo completamente analógico y un digipack de 2 CD + Blu-Ray. Este último incluirá la mezcla renovada, una versión en audio espacial Dolby Atmos y una colección de demos y rarezas inéditas, como Playground Love (vibraphone version), Bathroom Girl demo 2 o Suicide Underground demo B.

El anuncio llega en un momento dulce para AIR, que recientemente compartió escenario con Charli XCX en el festival We Love Green, donde interpretaron juntos Cherry Blossom Girl. Además, el grupo continúa su gira de Moon Safari, con fechas confirmadas en Norteamérica tras su exitoso paso por nuestro país este verano con actuaciones en Noches del Botánico.

Con esta reedición, Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin no solo celebran su historia, sino que reivindican el papel de la electrónica francesa en la cultura global, justo cuando el presidente Emmanuel Macron propone que el género sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

AIR: los alquimistas del pop atmosférico que redefinieron la electrónica francesa

Desde su formación en Versalles en 1995, el dúo AIR, compuesto por Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin, ha tejido una carrera marcada por la elegancia sonora y la melancolía espacial. Su debut Moon Safari (1998) fue un hito inmediato: temas como Sexy Boy y All I Need se convirtieron en himnos del downtempo y el ambient pop, catapultando a la banda al reconocimiento internacional. En 2000, su colaboración con Sofia Coppola para la banda sonora de The Virgin Suicides consolidó su reputación como artesanos de atmósferas cinematográficas. Aunque su siguiente trabajo, 10 000 Hz Legend (2001), recibió críticas mixtas por su giro experimental, AIR recuperó el favor del público con Talkie Walkie (2004), un álbum íntimo y melódico que reafirmó su sensibilidad sonora.

A lo largo de su discografía, AIR ha explorado múltiples facetas del pop electrónico: desde la narrativa hablada de City Reading (2003), junto al escritor Alessandro Baricco, hasta la sofisticación orquestal de Pocket Symphony (2007) y la fantasía retrofuturista de Le voyage dans la lune (2012), inspirado en el clásico de Georges Méliès. Su último álbum de estudio, Music for Museum (2014), fue una obra conceptual creada para el Palais de Tokyo en París. Además de sus discos, el dúo ha lanzado EPs, recopilaciones y remixes que amplían su universo sonoro. Con más de dos décadas de trayectoria, AIR sigue siendo un referente del pop electrónico francés, combinando nostalgia analógica con una visión artística que trasciende modas y géneros.