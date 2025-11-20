Alan Vega regresa al presente con la reedición de sus primeros discos en solitario

La noticia llega cargada de electricidad: los dos primeros álbumes en solitario de Alan Vega, figura clave del proto-punk y la electrónica experimental, volverán a estar disponibles en plataformas digitales el próximo 23 de enero gracias al sello Sacred Bones. Se trata de Alan Vega (1980) y Collision Drive (1981), dos trabajos que marcaron el inicio de su camino independiente tras la intensa etapa con Suicide, el dúo que formó junto a Martin Rev y que redefinió los límites del sonido urbano con sintetizadores minimalistas y una actitud abrasiva.

La reedición no es un simple gesto nostálgico: supone abrir la puerta a nuevas generaciones que quizá solo conocen a Vega por su influencia en artistas posteriores. En Alan Vega, encontramos himnos como Jukebox Babe o Bye Bye Bayou, donde el cantante mezcla su voz áspera con bases electrónicas que anticipaban el synthpunk. Un año después, Collision Drive profundizó en esa estética con piezas como Magdalena 82 o Ghost Rider, mostrando un espíritu más oscuro y visceral. Sin duda, la recuperación de estos discos es también un recordatorio de cómo Vega supo transformar la crudeza del punk en un lenguaje futurista que sigue resonando en propuestas actuales.

La importancia de esta reedición radica en que ambos álbumes nunca habían estado disponibles de forma amplia en streaming, lo que los convertía en piezas casi de culto. Ahora, con Sacred Bones al frente, se busca reivindicar la vigencia de un artista que no solo fue pionero en su tiempo, sino que también dejó un legado que atraviesa géneros como el industrial, el synthpop y el rock alternativo.

Alan Vega, del arte visual al proto-punk eterno

La carrera de Alan Vega es un viaje que comienza en el arte visual y desemboca en una revolución sonora. Nacido en Brooklyn en 1938, su nombre real era Boruch Alan Bermowitz. Antes de lanzarse a la música, se dedicó a la escultura y a las instalaciones de luz, llegando a abrir su propio espacio en Manhattan, el Project of Living Artists, donde convivían figuras como New York Dolls o Television. Fue allí donde conoció a Martin Rev, con quien formaría Suicide en los años setenta. El dúo se convirtió en una fuerza disruptiva: con sintetizadores repetitivos y la voz desgarrada de Vega, crearon un sonido que mezclaba rockabilly, minimalismo y electrónica, anticipando el punk y el industrial. Su álbum debut Suicide (1977) es considerado una piedra angular del proto-punk.

Tras la disolución inicial de Suicide en 1980, Vega emprendió su camino en solitario con Alan Vega y Collision Drive, a los que siguieron trabajos como Saturn Strip (1983), Just a Million Dreams (1985) y colaboraciones con artistas como Alex Chilton y Ben Vaughn en Cubist Blues (1996). Su discografía refleja una constante búsqueda de sonidos extremos, desde el industrial de Station (2007) hasta la experimentación de Mutator (2021), publicado póstumamente tras su fallecimiento en 2016. La influencia de Vega se extiende a generaciones enteras: desde el synthpunk hasta el noise, pasando por el indie experimental. Su legado no solo está en los discos, sino en la actitud de riesgo y ruptura que definió toda su obra.

