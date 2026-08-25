A finales de año llegará la ocasión de celebrar los 20 años del Back to Black de Amy Winehouse con una reedición de lujo que reúne demos originales, rarezas nunca publicadas y un concierto completo grabado en el Paradiso de Ámsterdam durante la gira de 2007. La caja, disponible en vinilo, CD y varios formatos de coleccionista, sale a la venta el 27 de octubre, el mismo día que el álbum original cumple dos décadas.

El disco, publicado en 2006, ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo y le valió a Winehouse cinco premios Grammy en la 50ª edición de la ceremonia (2008), incluyendo Récord del Año y Canción del Año. Su ficha de artista, con toda su discografía y sus canciones imprescindibles, puede consultarse aquí.

Demos, directos y fotos que nunca habían visto la luz

La reedición no se limita a remasterizar el álbum original: incluye una segunda tanda de temas con demos y versiones alternativas de prácticamente todo el tracklist —entre ellas una versión temprana de «You Know I’m No Good» titulada «I’m No Good» y una toma alternativa de «Me & Mr Jones» conocida como «Fuckery»— además de rarezas como «Do Me Good» y «Close To The Front». A eso se suma un concierto íntegro grabado el 8 de febrero de 2007 en el Paradiso de Ámsterdam, durante la gira que siguió a la publicación del disco, con versiones en directo de «Addicted», «Wake Up Alone» y «Valerie», entre otras. El paquete se completa con fotografías inéditas de Mischa Richter y Alex Lake, los fotógrafos originales del álbum, y nuevas notas interiores firmadas por Mark Ronson y Salaam Remi, productores y amigos cercanos de la cantante.

De Camden a las listas de todo el mundo: por qué Back to Black sigue creciendo

Back to Black fue el segundo y último álbum de estudio de Amy Winehouse, publicado el 27 de octubre de 2006 por Island Records tras el debut más discreto de Frank (2003). Con la producción de Ronson y Remi, el disco fusionó soul de los sesenta, R&B y jazz con letras devastadoramente personales sobre adicción y relaciones tóxicas, y se convirtió en un fenómeno que trascendió el Reino Unido: llegó al número dos en Estados Unidos y sigue considerado uno de los discos británicos más vendidos de este siglo.

Dos décadas después, el álbum no ha dejado de generar actividad: este mismo año, The Amy Winehouse Band, su banda original liderada por Dale Davis, ha anunciado una gira británica que interpreta el disco entero de principio a fin, con fecha especial en el Roundhouse de Londres el 18 de diciembre. Y hace apenas un mes, The Rolling Stones rindieron su propio homenaje versionando «You Know I’m No Good» en Foreign Tongues, su disco más reciente. Esta reedición llega, por tanto, en uno de los momentos de mayor visibilidad del legado de Winehouse desde su muerte en 2011.

Formatos y tracklist completo

La reedición se presenta en múltiples versiones: una caja de 3LP en vinilo transparente, ediciones limitadas de 1LP en distintos colores (incluida una variante «Chalkboard Marble»), un exclusivo de tienda online en formato Zoetrope con imagen en movimiento, una caja de 3CD y una edición digital ampliada. El tracklist más completo, correspondiente a las versiones de 3CD y digital, es el siguiente:

Disco 1 — Back to Black

«Rehab»

«You Know I’m No Good»

«Me & Mr Jones»

«Just Friends»

«Back To Black»

«Love Is A Losing Game»

«Tears Dry On Their Own»

«Wake Up Alone»

«Some Unholy War»

«He Can Only Hold Her»

«Addicted»

Disco 2 — B-sides, bonus tracks y demos

«Valerie» (Live at BBC Radio 1 Live Lounge)

«Cupid»

«Monkey Man»

«Hey Little Rich Girl»

«You’re Wondering Now»

«To Know Him Is To Love Him»

«You Know I’m No Good» (feat. Ghostface Killah)

«Do Me Good»

«Close To The Front»

«Rehab» (Demo Version)

«I’m No Good» («You Know I’m No Good» – Demo Original)

«Fuckery» («Me & Mr Jones» – Demo Original)

«I’ve Been Drinkin'» («Just Friends» – Versión Alternativa)

«Back To Black» (Demo Original)

«Love Is A Losing Game» (Demo Original)

«Tears Dry» (Demo Alternativa)

«Some Unholy War» (Down Tempo)

Disco 3 — En directo desde el Paradiso, Ámsterdam (8 de febrero de 2007)

«Addicted»

«Just Friends»

«Tears Dry On Their Own»

«Cherry»

«Fuck Me Pumps»

«He Can Only Hold Her / Doo Wop (That Thing)»

«I Heard Love Is Blind»

«Wake Up Alone»

«Back To Black»

«You Know I’m No Good»

«Me & Mr Jones»

«Rehab»

«Love Is A Losing Game»

«Valerie»

▶ «Back To Black» — Amy Winehouse | 27 de octubre de 2026 (reedición) | Island Records

¿Qué versión de esta reedición te llevarías: el vinilo de 3LP, la caja de 3CD con todo el material, o alguna de las ediciones limitadas de coleccionista?

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