Anunciada reedición del “The Year of Hibernation” de Youth Lagoon

Youth Lagoon ha anuncia la reedición en vinilo de su álbum debut The Year of Hibernation para celebrar su décimo aniversario.

Sobre la reedición

Saldrá a la venta el próximo 3 de diciembre a través de Fat Possum Records e incluirá tres canciones inéditas: Bobby, Ghost to Me y una versión en directo de Goodbye Again de John Denver grabada en 2011.

Si quieres hacerte con ella, ya puedes aquí.

Youth Lagoon – Goodbye Again

Sobre Youth Lagoon

Youth Lagoon fue la salida para las esperanzas y temores más personales de Trevor Powers, que estableció en un pop lo-fi soñador pero tenaz. Powers publicó su primera canción de Youth Lagoon en mayo de 2011, lo que generó un gran revuelo que resultó en un acuerdo con Fat Possum Records. Su primer álbum, The Year of Hibernation, trató sobre la disforia psicológica y llegó ese mismo septiembre. El más extenso Wondrous Bughouse, que fue comparado con los clásicos Pink Floyd y Flaming Lips, y que giraba en torno a "la lucha entre el mundo físico y el espiritual", se publicó en marzo de 2013. Powers luego se trasladó a Inglaterra para trabajar con el coproductor Ali Chant en Toybox Studios en Bristol. Los resultados se convirtieron en Savage Hills Ballroom, el tercer LP de estudio de Youth Lagoon, que se lanzó en 2015. El 1 de febrero de 2016, Powers anunció el final del proyecto Youth Lagoon.

Fuente: Apple Music

