Hay discos que tardan en encontrar su lugar. Drukqs, el quinto álbum de Aphex Twin, dividió a la crítica quirúrgicamente cuando salió en 2001: para unos era un desorden autoindulgente, para otros la colisión perfecta entre el drill’n’bass más frenético y el piano preparado más frágil. Un cuarto de siglo después, Warp Records ha anunciado su primera reedición en vinilo desde entonces, disponible a partir del 30 de octubre.

La noticia llega apenas unos meses después de que Aphex Twin superara a Taylor Swift en oyentes mensuales de YouTube, un fenómeno impulsado precisamente por uno de los cortes de este disco.

Cinco temas inéditos se cuelan en la reedición de “Drukqs”

El “Drukqs” original constaba de 30 cortes repartidos en cien minutos de música, moviéndose sin previo aviso entre el drill’n’bass más programado de temas como “Vordhosbn” o “54 Cymru Beats” y piezas de piano casi silenciosas. La nueva edición no se limita a repescar ese tracklist: incorpora cinco temas que no estaban en el disco de 2001, entre ellos “dRuQks Prepared uN 1” y hasta tres variaciones adicionales de “Avril 14th” (a media velocidad, invertida y a doble tempo), además de un corte titulado “Mangle 11”. Para los fans que se saben el disco original de memoria, es el primer aliciente real para volver a comprarlo.

El lanzamiento estará disponible en tres formatos: una caja de cuatro vinilos (con un póster desplegable de seis paneles y una plantilla del logo AFX en su versión más completa), una edición doble en CD con un cuadernillo de ocho páginas, y una edición en doble cinta de casete. Las reservas de la caja de vinilo están abiertas hasta el 4 de agosto, con envíos previstos para diciembre.

De un reproductor MP3 perdido en un avión al icono involuntario de TikTok

La génesis de “Drukqs” tiene una de las anécdotas más repetidas (y curiosas) de la discografía de Richard D. James. Según contó él mismo a la revista The Face poco después de su publicación, el disco era «un totum revolutum de cosas» que llevaba acumulando desde 1997, y su lanzamiento se precipitó después de que perdiera un reproductor MP3 con alrededor de 180 canciones inéditas en un avión, temiendo que aquel material terminara filtrándose. Pese a las prisas con las que se gestó, el disco llegó al número 22 de las listas británicas y, con el tiempo, ha pasado de ser un trabajo incomprendido a convertirse en objeto de culto: la propia NME, que en su momento le dio un nueve sobre diez, lo situó después entre los diez mejores discos de 2001.

Con el paso de los años, dos canciones del disco han adquirido una vida propia completamente distinta a la que tuvieron en 2001. “Avril 14th”, una delicada pieza de piano de apenas dos minutos influida por compositores como Erik Satie, se convirtió en una de las composiciones más reconocibles del artista y ha sonado en películas como Marie Antoinette de Sofia Coppola; Kanye West llegó a samplearla en “Blame Game”, de My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010). Por su parte, “QKThr”, de apenas 88 segundos, ha revivido recientemente gracias a la tendencia viral de “subtle foreshadowing” en TikTok, un fenómeno que ayudó a Aphex Twin a superar a Taylor Swift en oyentes mensuales de YouTube el pasado enero.

El artista que convirtió lo idiosincrático en marca de la casa

Richard D. James lleva desde 1988 construyendo, bajo el alias de Aphex Twin, una de las trayectorias más singulares e influyentes de la música electrónica: de la ambient introspectiva de Selected Ambient Works 85-92 a la agresividad rítmica de Come to Daddy, pasando por el Grammy que se llevó por Syro en 2014. Su idiosincrasia (títulos en galés y córnico incluidos, un guiño constante a sus raíces célticas que en “Drukqs” se hace evidente en piezas como “Mt Saint Michel + St Michaels Mount”) ha sido siempre la columna vertebral de su obra, tanto o más que cualquier género concreto en el que se le quiera encasillar.

Esta reedición de “Drukqs” encaja en una racha reciente de revisión de su propio archivo: en 2024 llegó la edición expandida por el 30º aniversario de “Selected Ambient Works Volume II”, y ese mismo año publicó por sorpresa el recopilatorio “From The Merch Desk (2016-2023)”. Desde “Syro”, no ha vuelto a publicar un álbum de estudio completo bajo el alias, aunque sí ha ido dejando caer sorpresas sueltas, como dos temas inéditos que compartió en SoundCloud el pasado noviembre. Con esta reedición, además, la totalidad de su discografía vuelve a estar disponible en vinilo por primera vez en años, un detalle que Warp ha subrayado especialmente al anunciar el lanzamiento.

▶ “Drukqs” (25th Anniversary Edition) — Aphex Twin | 30 de octubre de 2026 | Warp Records

¿“Drukqs” es para vosotros un disco incomprendido o justo lo contrario, un totum revolutum que nunca terminó de cuajar? ¿Os animáis con la caja de cuatro vinilos o preferís revisitarlo en formato digital?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.