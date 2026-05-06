Ash celebran los 30 años de «1977» con una reedición ampliada y una gira que reivindica su legado

Treinta años después de aquel estallido juvenil que fue 1977, Ash vuelven a poner el foco en su debut con una reedición especial y una gira que recorrerá Reino Unido, Europa y buena parte del mundo (eso sí, por ahora sin paradas en España). La banda de Belfast, que convirtió canciones como “Girl From Mars”, “Goldfinger”, “Kung Fu” u “Oh Yeah” en himnos generacionales, recupera ahora aquel espíritu con una edición ampliada que incluye cuatro temas adicionales: la recuperada “Bittersweet Blue”, nuevas versiones de “Oh Yeah” y “Girl From Mars”, y una mezcla acústica de “Gone The Dream”.

La celebración no se queda ahí. Esta misma noche, desde el Oh Yeah Centre de Belfast, ofrecerán un concierto acústico en streaming para repasar el disco en un formato íntimo y cercano, acompañados por el presentador Taylor Johnson, que conversará con ellos sobre las historias detrás de aquellas canciones que marcaron su primera etapa. Además, la reedición llega con un segundo disco grabado en 2021 en STABAL Studios, donde interpretaron 1977 al completo junto a otros favoritos de sus primeros años.

La gira del 30º aniversario arrancará en septiembre en Australia y Nueva Zelanda, pasará por el Sudeste Asiático y continuará en noviembre por Europa, antes de aterrizar en Reino Unido en diciembre con una fecha final en el Roundhouse de Londres el día 17. Un recorrido que confirma que el impacto de 1977 sigue vivo y que Ash continúan siendo una referencia imprescindible del indie rock británico.

Ash, del estallido de 1977 a una madurez que no renuncia a la electricidad

Desde su formación a comienzos de los 90, Ash han mantenido una carrera marcada por la energía melódica, la inmediatez y una capacidad innata para escribir canciones que conectan con distintas generaciones. Tras irrumpir con 1977, el trío consolidó su lugar en la escena con discos como Nu-Clear Sounds, Free All Angels o Meltdown, ampliando su sonido sin perder su identidad. A lo largo de los años, han alternado etapas de experimentación con regresos a su esencia más directa, colaboraciones con artistas como Graham Coxon y momentos memorables como la aparición de Tim Wheeler junto a Coldplay en “Clocks”. Su noveno álbum, Ad Astra (2025), demostró que siguen mirando hacia adelante sin renunciar a su historia. Tres décadas después, Ash continúan siendo una banda en movimiento, fiel a su instinto y a un legado que no deja de crecer.

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