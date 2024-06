Beastie Boys: 30 Años y reedición de «Ill Communication»

Los Beastie Boys celebran tres décadas de su icónico álbum Ill Communication con una reedición especial que promete deleitar a los fanáticos. La nueva versión incluye tres LPs de vinilo con el álbum remasterizado en dos de ellos y un tercer disco repleto de remezclas, pistas adicionales y rarezas. Además, la obra regresa en formato casete por primera vez desde su lanzamiento original en 1994.

La edición limitada, que se agotó rápidamente en su lanzamiento de 2009, vuelve con una portada lenticular y estará disponible en reserva en el sitio web oficial de la banda, con envíos programados para el 26 de julio.

Entre las joyas de esta reedición, se encuentran versiones acústicas y grabaciones en vivo de Heart Attack Man, así como una remezcla de Get It Together y una versión instrumental “European B-Boy” de Sure Shot.

El anuncio de esta reedición sigue a campañas similares para los primeros tres álbumes del grupo y una reedición del 25 aniversario de Hello Nasty el año pasado.