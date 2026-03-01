Beastie Boys recuperan «To the Five Boroughs» con una edición de lujo que reivindica su legado neoyorquino

La reedición limitada de To the Five Boroughs vuelve a poner en primer plano uno de los discos más singulares de Beastie Boys, un álbum que en 2004 capturó como pocos el pulso emocional de Nueva York tras el 11‑S y que ahora regresa en triple vinilo y doble CD con 11 cortes extra, entre remixes y caras B, según detalla la información oficial. Más que un simple lanzamiento para coleccionistas, esta nueva edición funciona como una cápsula del tiempo que recuerda por qué el trío neoyorquino seguía siendo imprescindible dos décadas después de irrumpir en la escena.

El disco, sexto de su carrera, llegó en su día tras el parón entre Hello Nasty y un periodo de introspección colectiva. Con singles como “Ch‑Check It Out”, “Triple Trouble” o “An Open Letter to NYC”, el álbum se convirtió en su tercer número uno consecutivo en Estados Unidos y estuvo nominado a Mejor Álbum de Rap en los Grammy, donde perdió frente a The College Dropout de Kanye West. La reedición respeta el espíritu original pero añade material que hasta ahora solo existía en digital, incluyendo remezclas firmadas por nombres tan dispares como Graham Coxon.

El 3LP llega en vinilo de 180 gramos con carpeta triple, elementos desplegables y una litografía con mapa del metro neoyorquino, mientras que el 2CD se presenta en un estuche multipanel. Un envoltorio cuidado para un disco que, sin ser el más celebrado de su catálogo, sí es uno de los más coherentes y políticamente cargados. En tiempos de nostalgia acelerada, esta edición especial reivindica la vigencia de un álbum que hablaba de reconstrucción, comunidad y orgullo urbano sin perder el humor ni la elasticidad rítmica que siempre definió al grupo.

Beastie Boys, tres décadas desafiando las reglas

La historia de Beastie Boys es la de una banda que rompió moldes desde sus inicios en los 80, pasando del hardcore punk al hip hop con una naturalidad que desconcertó a la industria. Su debut Licensed to Ill los catapultó al estrellato, pero fueron discos como Paul’s Boutique, Check Your Head o Ill Communication los que consolidaron su estatus como innovadores constantes, mezclando rap, funk, rock y experimentación sin pedir permiso. A lo largo de su carrera, Mike D, Ad‑Rock y el inolvidable MCA construyeron un legado que influyó tanto en la música urbana como en la cultura alternativa. Su discografía, siempre inquieta, refleja una evolución artística poco común, capaz de pasar del desenfreno juvenil a la reflexión social sin perder identidad. To the Five Boroughs ocupa un lugar especial en esa trayectoria, como testimonio de una ciudad herida y de una banda que supo escucharla.

Tracklist de Beastie Boys – To The Five Boroughs

3LP Version



LP1

A1. ‘Ch-Check It Out’

A2. ‘Right Right Now Now’

A3. ‘The Hard Way’

A4. ’It Takes Time To Build’

B1. ‘Rhyme The Rhyme Well’

B2. ‘Triple Trouble’

B3. ‘Hey Fuck You’

B4. ‘Oh Word?’

LP2

C1. ‘That’s It That’s All’

C2. ‘All Lifestyles’

C3. ‘Shazam!’

C4. ‘An Open Letter To NYC’

D1. ‘Crawlspace’

D2. ‘The Brouhaha’

D3. ‘We Got The’

LP3

F1. ‘Brrrr Stick Em’

F2. ‘And Then I‘

F3. ‘Now Get Busy’

F4. ‘Ch-Check It Out (Just Blaze Remix)’

F5. ‘Triple Trouble (Brainpower Remix)’

G1. ‘Triple Trouble (J. Wizzle Remix)’

G2. ‘Triple Trouble (Dexter’s Triple Decollte Situation)’

G3. ‘Triple Trouble (Graham Coxon Remix)’

G4. ‘Rizzle Rizzle Nizzle Nizzle’

G5. ‘MTL Reppin’ For The 514’

G6. ‘RRNN: Straight Outta Shibuya’

2CD Version

CD1

‘Ch-Check It Out’

‘Right Right Now Now’

‘The Hard Way’

’It Takes Time To Build’

‘Rhyme The Rhyme Well’

‘Triple Trouble’

‘Hey Fuck You’

‘Oh Word?’

‘That’s It That’s All All’

‘Lifestyles Shazam!’

‘An Open Letter To NYC’

‘Crawlspace’

‘The Brouhaha’

‘We Got The‘

CD2

‘‘Brrrr Stick Em’

‘And Then I’

‘Now Get Busy’

‘Ch-Check It Out (Just Blaze Remix)’

‘Triple Trouble (Brainpower Remix)’

‘Triple Trouble (J. Wizzle Remix)’

‘Triple Trouble (Dexter’s Triple Decollte Situation)’

‘Triple Trouble (Graham Coxon Remix)’

‘Rizzle Rizzle Nizzle Nizzle’

‘MTL Reppin’ For The 514‘

‘RRNN: Straight Outta Shibuya’

