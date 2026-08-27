Beyoncé ha abierto oficialmente el baúl de B’Day para celebrar sus 20 años. La artista ha confirmado todos los detalles de la reedición de su segundo álbum de estudio, que llegará el 4 de septiembre, coincidiendo con el aniversario exacto del disco y con su 45º cumpleaños. El movimiento no llega de la nada: ya contamos cómo el pasado 4 de julio sorprendió con “Morning Dew (Donk)”, el tema que daba el pistoletazo de salida a toda esta campaña de reedición.

Tres formatos para revivir el año de “Irreemplazable”

La reedición de B’Day, publicada a través de Parkwood Entertainment, llegará en tres formatos físicos distintos. El más ambicioso es una caja de 4 vinilos prensados en “Bayou Blue”, con un libreto conmemorativo de 60 páginas, dos láminas de arte a doble cara coleccionables y un precio de 149,98 dólares. Existe también una edición estándar en 2 vinilos de 180 gramos, con un libreto de 16 páginas con imágenes inéditas, por 44,98 dólares, y una versión en CD con el mismo libreto reducido, por 14,98 dólares. Las tres versiones ya están disponibles en preventa en la tienda oficial de la artista, y los envíos arrancarán a partir del 4 de septiembre.

No es la primera vez que B’Day recibe un tratamiento especial. En abril de 2007, apenas siete meses después del lanzamiento original, Beyoncé ya publicó una edición ampliada que incorporó “Flaws and All”, “Welcome to Hollywood” y colaboraciones internacionales de peso, ampliando también el alcance del disco a otros mercados con traducciones al español. Aquella edición sentó las bases de lo que ahora se convierte en el tratamiento definitivo, veinte años después, con todo el material disperso finalmente reunido en un solo lanzamiento.

Más allá del formato físico, lo que más importa a la Beyhive es el contenido: la reedición añade caras B poco conocidas, cortes de archivo inéditos y grabaciones en español de la época de Irreemplazable, ampliando el álbum original hasta las 27 canciones.

Del leak filtrado a la joya oficial: “Morning Dew (Donk)” lidera el regreso

El gran protagonista inesperado de esta reedición es “Morning Dew (Donk)”, un tema coproducido por Pharrell Williams que llevaba años circulando de forma filtrada entre fans antes de que Beyoncé decidiera publicarlo oficialmente el pasado 4 de julio. Su lanzamiento sorpresa fue, de hecho, el pistoletazo de salida de todo este rollout de aniversario, y ahora ocupa un lugar central en el tracklist definitivo de la reedición. Junto a él, la lista incorpora otras rarezas muy pedidas por los fans como “Lost Yo Mind”, “Creole”, “Back Up”, “My First Time” y “Can I Watch You”, temas que hasta ahora solo circulaban en ediciones limitadas o directamente inéditos.

De “Déjà Vu” a la trilogía de “Renaissance”: dos décadas de reinvención

B’Day se publicó originalmente el 1 de septiembre de 2006 como el segundo álbum en solitario de Beyoncé, apenas tres años después de su debut, Dangerously in Love. Con himnos como “Déjà Vu”, “Irreplaceable”, “Get Me Bodied” y “Ring the Alarm”, el disco consolidó a la artista como una fuerza independiente más allá de Destiny’s Child, y su posterior edición deluxe de 2007 añadió colaboraciones tan recordadas como “Beautiful Liar” junto a Shakira. Puedes repasar toda su trayectoria hasta la actualidad, incluyendo aquel álbum, en su ficha de artista en CrazyMinds.

Dos décadas después, esta reedición llega en un momento en el que Beyoncé sigue mirando hacia atrás para avanzar: tras Renaissance (2022) y Cowboy Carter (2024), con el que arrasó en los Grammy 2025 llevándose el Álbum del Año, la artista parece decidida a revisar también su propio archivo. Volver a B’Day no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una manera de recordar el momento exacto en el que Beyoncé dejó de ser una ex-Destiny’s Child para convertirse en una superestrella por derecho propio.

El propio contexto de B’Day ya apuntaba a esa transformación: grabado en apenas dos semanas antes de cumplir 25 años, el disco mostraba a una artista mucho más dueña de su propio sonido, con producciones propias y un tono considerablemente más autosuficiente que el de su debut. Que sea precisamente ese álbum el elegido para un tratamiento de aniversario tan cuidado no parece casual, sino una forma de señalar el momento en el que Beyoncé empezó a construir, ladrillo a ladrillo, el imperio artístico que hoy conocemos.

Tracklist completo de la reedición

“Déjà Vu”

“Get Me Bodied”

“Suga Mama”

“Upgrade U”

“Ring the Alarm”

“Kitty Kat”

“Freakum Dress”

“Green Light”

“Irreplaceable”

“Check on It”

“Beautiful Liar”

“Flaws and All”

“Resentment”

“Listen”

“Morning Dew (Donk)”

“My First Time”

“Can I Watch You”

“Welcome to Hollywood”

“Lost Yo Mind”

“Creole”

“Back Up”

“Get Me Bodied” (Extended Mix)

“Irreemplazable”

“Amor Gitano”

“Oye” (Listen)

“Bello Embustero” (Beautiful Liar)

“Mueve el Cuerpo” (Get Me Bodied)

▶ “B’Day (20th Anniversary Deluxe Edition)” — Beyoncé | 4 de septiembre de 2026 | Parkwood Entertainment

¿Cuál de las rarezas del tracklist tenéis más ganas de escuchar? ¿Os compraréis alguno de los tres formatos físicos?

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