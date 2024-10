Biffy Clyro celebra sus inicios con reediciones limitadas en vinilo y una gira especial

Biffy Clyro ha anunciado reediciones limitadas en vinilo de sus tres primeros álbumes en el marco de su gira A Celebration of Beginnings. Los seis conciertos, que ya han agotado entradas en Londres y Glasgow, celebran los álbumes Blackened Sky (2002), The Vertigo of Bliss (2003) e Infinity Land (2004). En cada actuación, la banda escocesa, compuesta por Simon Neil y los gemelos Ben y James Johnston, interpretará uno de estos álbumes en su totalidad, junto con una selección de temas de otros discos.

Las variantes en vinilo de edición limitada estarán disponibles exclusivamente en los conciertos, en la web oficial de la banda y en la tienda Beggars Arkive. Blackened Sky se prensará en un vinilo con salpicaduras de naranja, negro y transparente; The Vertigo of Bliss en una edición con manchas de tinta blanca y amarilla; e Infinity Land en un vinilo con diseño de hélice azul y blanco.

La gira incluye fechas en el 02 Shepherds Bush Empire de Londres y el Barrowland Ballroom de Glasgow. En agosto, Biffy Clyro ofreció un set de 22 canciones en el TK Maxx Presents Live at The Piece Hall en Halifax, su primera actuación desde 2022. Aunque ahora están centrados en esta celebración de sus inicios, recordemos que sus últimos trabajos fueron The Myth of the Happily Ever After (2021) y A Celebration of Endings (2020), por lo que estamos deseando nuevo material de la banda. Y que quizá traigan esta gira a España tampoco estaría mal, ¿verdad?

De todos modos, esto no quiere decir que hayan estado quiero, ya que en los últimos años, Simon Neil ha estado ocupado con su proyecto paralelo de grindcore, Empire State Bastard, junto a Mike Vennart de Oceansize, Dave Lombardo de Slayer y Naomi Macleod de Bitch Falcon, lanzando el álbum debut Rivers Of Heresy el año pasado.