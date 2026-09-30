Cincuenta años después de su publicación, Turnstiles recibe el tratamiento de archivo que su discreto paso por las listas nunca hizo prever. Billy Joel reedita su cuarto disco en una caja de cuatro CD y un Blu-ray. Saldrá el 11 de diciembre a través de Columbia Records y Legacy Recordings. Son 67 pistas de audio (54 de ellas inéditas) y 32 actuaciones filmadas, 24 nunca vistas. Pero la reedición de Turnstiles de Billy Joel guarda algo más valioso que el volumen. Incluye las tomas que grabó con la sección rítmica de Elton John antes de descartarlas él mismo.

El director de su archivo, John Jackson, lo resume así en el comunicado oficial: «La historia de Turnstiles es la historia de cómo el hombre del piano se convirtió en Billy Joel». La frase suena a eslogan, pero el tracklist la respalda con fechas exactas.

Cuarenta y ocho horas en el Studio B de CBS

En enero de 1976, Joel entró a grabar con Dee Murray al bajo y Nigel Olsson a la batería, los dos pilares rítmicos de la banda de Elton John. El proyecto lo dirigía el productor James William Guercio (el hombre detrás de Chicago y Blood, Sweat & Tears). La caja rescata cuatro tomas de aquellos días, fechadas entre el 19 y el 21 de enero. Son “Prelude/Angry Young Man”, “I’ve Loved These Days”, “James” y “Everybody Has a Dream”. Además, el tracklist oficial las sitúa en el Studio B de CBS en Nueva York. No aparecen, por tanto, en el rancho de Colorado donde suele colocarlas la historia popular.

El detalle más elocuente llega en la pista siguiente. El 23 de enero, apenas dos días después de la última toma con Murray y Olsson, ya suenan otros músicos en el mismo estudio. Son Doug Stegmeyer y Liberty DeVitto, bajista y batería de su banda de directo. Con ellos graba “Sadness or Euphoria” (el germen de “Summer, Highland Falls”) y “All You Wanna Do Is Dance”. También cae ese día la primera toma de “Miami 2017 (Seen the Lights Go Out on Broadway)”. Joel acabó produciendo el disco él mismo y, por primera vez, con sus músicos de carretera en el estudio. Aquella decisión, arriesgada para un artista con más crédito que ventas, fijó la base sobre la que se levantó The Stranger un año después.

El resto del primer CD completa el retrato del proceso con demos de piano y voz de 1975. La más reveladora es “New Ideas”, un boceto que encadena “Say Goodbye to Hollywood”, “Angry Young Man” y “Brenda and Eddie”. Esta última no encontraría casa hasta The Stranger, dentro de “Scenes From an Italian Restaurant”.

El primer adelanto apunta en la misma dirección. Es la demo con banda de “James”, grabada el 12 de junio de 1975 en los estudios de CBS en San Francisco. Un año después, la canción sería el primer single del disco. Quien quiera estudiarla a fondo tiene material de sobra. La caja incluye siete versiones de audio de “James”, desde la demo de piano hasta dos directos.

“Oklahoma”, “Handball” y un Elton John que se cuela por la puerta de atrás

Fuera de las sesiones, la gran novedad es “Oklahoma”, una canción que nadie había escuchado en disco. Aparece dos veces: en directo desde el Great American Music Hall de San Francisco (9 de junio de 1975) y en una demo de piano. “Handball”, un tema conocido por los seguidores más veteranos, debuta por su parte en audio oficial gracias al concierto de Billy Joel Tonight.

El segundo CD empareja el álbum original con mezclas y tomas alternativas. Suma, además, una conversación inédita de junio de 1976 con el locutor de Filadelfia Ed Sciaky. El tercero recoge íntegro el concierto del 10 de junio de 1976 en The Bottom Line de Nueva York: 17 canciones que nunca habían visto la luz. Por último, el cuarto reúne el audio de Billy Joel Tonight. Se filmó los días 5 y 6 de diciembre de 1976 en el Connecticut College de New London y llegó a la televisión al año siguiente.

Ese mismo concierto protagoniza el Blu-ray, restaurado en alta definición y acompañado de ensayos inéditos. Completan la caja una mezcla Dolby Atmos del disco original y un libreto de 40 páginas con textos de David Fricke y del propio Jackson. Entre los ensayos hay un medley de versiones con “Born to Run”, de Springsteen. Y, sobre todo, con dos clásicos de Elton John: “Goodbye Yellow Brick Road” y “Bennie and the Jets”. Meses después de prescindir de su sección rítmica, Joel le dedicaba un homenaje. Lo cortés no quita lo valiente.

Una reedición de “Turnstiles” para un Billy Joel sin gira

El aniversario es la razón obvia (el disco salió el 19 de mayo de 1976), pero no la única. En mayo de 2025, Joel anunció que padecía hidrocefalia normotensiva y canceló sus 17 conciertos en estadios. Este mes de septiembre, en su canal de SiriusXM, explicó que le habían implantado una válvula en el cerebro. Según él, ha mejorado su memoria y su equilibrio. También contó que, según sus médicos, cada concierto a todo volumen le afectaba como una pequeña conmoción. No hay fecha de regreso.

Su única aparición sobre un escenario desde entonces fue como invitado de una banda tributo en Wellington (Florida). Esa banda se llama Turnstiles. Además, ha llegado a compartir cartel con Vampire Weekend, que ya versionaban “Scenes From an Italian Restaurant” en su directo del Madison Square Garden. Es una simetría que ningún departamento de marketing se habría atrevido a inventar.

Más allá de la coyuntura, la caja corrige una injusticia menor. Turnstiles no pasó del puesto 122 del Billboard 200 y sigue siendo el menos citado de su gran racha de los setenta. Sin embargo, es el disco en el que Joel dejó de intentar encajar en Los Ángeles. Se despidió de Hollywood en la primera canción y escribió “New York State of Mind”. Escuchar los días de enero en los que decidió con quién tocar explica mejor su carrera que cualquier recopilatorio.

Tracklist de la reedición de “Turnstiles”

CD1: Demos y primeras versiones

“All You Wanna Do Is Dance” (demo con banda, 7 de febrero de 1975)

“James” (demo con banda, 12 de junio de 1975)

“New York State of Mind” (en directo en The Great American Music Hall, 12 de junio de 1975)

“All You Wanna Do Is Dance” (en directo en The Great American Music Hall, 10 de junio de 1975)

“Oklahoma” (en directo en The Great American Music Hall, 9 de junio de 1975)

“Everybody Has a Dream” (en directo en The Great American Music Hall, 10 de junio de 1975)

“New York State of Mind” (demo de piano y voz, 1975)

“I’ve Seen the Lamb Lie Down on Broadway (Miami 2017)” (demo de piano y voz, 1975)

“James” (demo de piano y voz, 1975)

“Oklahoma” (demo de piano y voz, 1975)

“New Ideas (Say Goodbye to Hollywood, Angry Young Man, Brenda and Eddie)” (demo de piano y voz, 1975)

“Say Goodbye to Hollywood” (demo de piano y voz con percusión añadida, 1975)

“These Rhinestone Days” (demo de piano y voz, 1975; ya publicada en My Lives)

“Prelude/Angry Young Man” (toma 9, sesión con Dee Murray y Nigel Olsson, 19 de enero de 1976)

“I’ve Loved These Days” (toma 1, sesión con Dee Murray y Nigel Olsson, 20 de enero de 1976)

“James” (toma 3, sesión con Dee Murray y Nigel Olsson, 21 de enero de 1976)

“Everybody Has a Dream” (toma 1, sesión con Dee Murray y Nigel Olsson, 21 de enero de 1976)

“Sadness or Euphoria (Summer, Highland Falls)” (toma 2, sesión con Doug Stegmeyer y Liberty DeVitto, 23 de enero de 1976)

“All You Wanna Do Is Dance” (toma 2, sesión con Doug Stegmeyer y Liberty DeVitto, 23 de enero de 1976)

“Miami 2017 (Seen the Lights Go Out on Broadway)” (toma 1, sesión con Doug Stegmeyer y Liberty DeVitto, 23 de enero de 1976)

CD2: Sesiones del álbum

“Say Goodbye to Hollywood”

“Summer, Highland Falls”

“All You Wanna Do Is Dance”

“New York State of Mind”

“James”

“Prelude/Angry Young Man”

“I’ve Loved These Days”

“Miami 2017 (Seen the Lights Go Out on Broadway)”

“James” (mezcla alternativa con cuerdas; reprise con guitarra acústica, bongos y saxofón)

“Summer, Highland Falls” (versión acústica alternativa)

“Say Goodbye to Hollywood” (toma alternativa con banda)

“I’ve Loved These Days” (mezcla orquestal alternativa)

Conversación con Ed Sciaky (Filadelfia, 18 de junio de 1976)

CD3: En directo en The Bottom Line (Nueva York, 10 de junio de 1976)

“Prelude/Angry Young Man”

“Somewhere Along the Line”

“Summer, Highland Falls”

“Piano Man”

“Root Beer Rag”

“James”

“Travelin’ Prayer”

“New York State of Mind”

“The Entertainer”

“The Ballad of Billy the Kid”

“I’ve Loved These Days”

“Miami 2017 (Seen the Lights Go Out on Broadway)”

“Captain Jack”

“All You Wanna Do Is Dance”

“Ain’t No Crime”

“Weekend Song”

“Souvenir”

CD4: Billy Joel Tonight (Connecticut College, 5 y 6 de diciembre de 1976)

“Prelude/Angry Young Man”

“Somewhere Along the Line”

“Summer, Highland Falls”

“Piano Man”

“Handball”

“James”

“Travelin’ Prayer”

“New York State of Mind”

“The Entertainer”

“You’re My Home”

“Root Beer Rag”

“Roberta”

“The Ballad of Billy the Kid”

“I’ve Loved These Days”

“Miami 2017 (Seen the Lights Go Out on Broadway)”

“Captain Jack”

“Souvenir”

El Blu-ray incluye el concierto completo de Billy Joel Tonight (21 canciones), once ensayos y tomas de producción grabados el 6 de diciembre de 1976 y la mezcla Dolby Atmos de Turnstiles.

Billy Joel: El pianista que volvió a casa

Nacido el 9 de mayo de 1949 y criado en Long Island, Billy Joel fichó por Columbia en 1972, en plena era de Clive Davis. Con Piano Man (1973) se ganó un apodo del que tardaría años en librarse. Tras la tibia acogida de Streetlife Serenade (1974), el regreso a Nueva York y Turnstiles prepararon el terreno para The Stranger (1977). Llegó entonces una racha de éxitos que, en lo discográfico, se cerró con River of Dreams en 1993. Desde entonces apenas ha publicado pop nuevo: la excepción fue “Turn the Lights Back On”, en 2024.

Su residencia en el Madison Square Garden (104 conciertos entre 2014 y julio de 2024) lo convirtió en una institución neoyorquina en plena actividad. Sin embargo, en febrero de 2025 sufrió una caída sobre el escenario de Uncasville y en mayo anunció el diagnóstico que canceló toda su gira. Hoy, con la válvula implantada y sin fecha de regreso, el hombre que en 1976 eligió con quién quería tocar habla a través de su archivo.

▶ “Turnstiles – 50th Anniversary Edition” — Billy Joel | 11 de diciembre de 2026 | Columbia Records / Legacy Recordings

¿Qué te tienta más de la caja: las tomas descartadas con la banda de Elton John o el concierto completo de Billy Joel Tonight? ¿Merece Turnstiles un sitio junto a The Stranger entre sus mejores discos?

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