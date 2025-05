Bloc Party celebra el 20º aniversario de «Silent Alarm» con una reedición deluxe y gira mundial

El icónico álbum debut de Bloc Party, Silent Alarm, cumple 20 años en 2025, y la banda británica no ha escatimado en celebraciones. El 30 de abril de 2025, Bloc Party anunció una reedición deluxe en formato box set de cuatro vinilos, que estará disponible para reserva y se lanzará oficialmente el 26 de septiembre de 2025. Esta noticia, acompañada de una gira mundial que abarca cuatro continentes, ha tenido una gran recepción entre los fans del indie rock, que consideran este disco un hito de la música británica del siglo XXI.

El box set de Silent Alarm promete ser un tesoro para los coleccionistas. Incluye el álbum original, una colección de 12 caras B y rarezas, y una sesión en vivo de 2004 para BBC Radio 1 John Peel. Además, los fans podrán disfrutar de versiones inéditas y rarezas que capturan la energía cruda y la creatividad de la banda en sus primeros años. Según Bloc Party, esta edición especial es un homenaje a la conexión duradera que el álbum ha forjado con sus seguidores. El anuncio, compartido a través de las redes sociales de la banda, también destacó una edición en vinilo blanco de dos LPs, con precios que oscilan entre 41 dólares para la versión estándar y 157 dólares para el box set deluxe, aunque algunos fans han señalado los elevados costos de envío.

La reedición no es el único motivo de celebración. Bloc Party ha planeado una extensa gira mundial para interpretar Silent Alarm en su totalidad, junto con sus grandes éxitos. La banda ya ha ofrecido un concierto multitudinario en Crystal Palace Park, Londres, su mayor show como cabeza de cartel hasta la fecha, y tiene programadas fechas en Leeds, Manchester, Bristol, Brighton y Torquay este verano. La gira también llegará a Norteamérica, con paradas en Boston a partir del 30 de mayo. Además, Bloc Party visitará México, Australia, Nueva Zelanda y otras ciudades de Europa, con invitados especiales como Young The Giant en las fechas de Oceanía.

En palabras de Kele Okereke, líder de la banda, esta celebración busca agradecer a los fans, tanto antiguos como nuevos, por el impacto que Silent Alarm ha tenido en sus vidas. En una entrevista de 2023, Okereke reflexionó sobre el álbum, admitiendo que, aunque está agradecido por su resonancia, siempre escucha cosas que cambiaría si pudiera volver atrás.

La reedición y la gira son un testimonio del legado de Silent Alarm, un álbum que llenó pistas de baile indie con canciones como Banquet, Helicopter, This Modern Love y Like Eating Glass. Para los fans, esta es una oportunidad de revivir la energía de 2005 y descubrir nuevas facetas de un disco que sigue siendo relevante dos décadas después.

Bloc Party: dos décadas de indie rock innovador

Formados en Londres en 1999, Bloc Party se consolidó como una de las bandas más influyentes del indie rock de los 2000 con su debut Silent Alarm (2005). Liderados por Kele Okereke (voz y guitarra), junto a Russell Lissack (guitarra), Justin Harris (bajo) y Louise Bartle (batería), la banda combinó ritmos post-punk, letras introspectivas y una energía que enseguida les hizo un hueco en la escena indie global. Silent Alarm, con éxitos como Banquet y This Modern Love, fue aclamado por la crítica y alcanzó el estatus de multiplatino, marcando un hito en la música británica.

Tras su debut, Bloc Party lanzó A Weekend in the City (2007), un álbum más introspectivo que abordó temas como la vida urbana y la identidad, seguido por Intimacy (2008), que experimentó con sonidos electrónicos. Four (2012) marcó un retorno a la crudeza del rock, mientras que Hymns (2016) exploró texturas más espirituales. Su discografía se completa con Alpha Games (2022), un regreso a la energía de sus inicios. Además, Kele Okereke ha desarrollado una carrera en solitario, con proyectos que van desde la electrónica hasta el pop experimental, incluyendo su reciente álbum en solitario anunciado en 2025.

A lo largo de su carrera, Bloc Party ha evolucionado sin perder su esencia, manteniendo una base de fans leal gracias a su capacidad para reinventarse. Con seis álbumes de estudio y una serie de EP y sencillos, la banda sigue siendo un referente del indie rock, celebrando su legado con giras y reediciones como la de Silent Alarm en 2025.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.