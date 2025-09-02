Blur celebra tres décadas de «The Great Escape» con una reedición en vinilo que es puro Britpop

Blur ha anunciado la reedición en vinilo de su icónico álbum The Great Escape para conmemorar su 30º aniversario. El disco, lanzado originalmente el 11 de septiembre de 1995 como sucesor del exitoso Parklife, marcó un hito en la era dorada del Britpop y debutó directamente en el número uno de las listas británicas. Incluye clásicos como Country House, The Universal, Stereotypes y Charmless Man.

La nueva edición llegará el 12 de diciembre de 2025 a través de Parlophone y estará disponible en formato doble vinilo coloreado, con masterización a media velocidad. El primer disco, en vinilo amarillo, contiene los 15 temas originales del álbum. El segundo, en vinilo turquesa, recopila caras B y rarezas de la época, varias de ellas inéditas en vinilo hasta ahora. Entre los temas destacados se encuentran Ultranol, No Monsters In Me, To The End (La Comedie) con la colaboración de Françoise Hardy, y Ludwig.

El arte gráfico ha sido renovado por el diseñador Tony Hung, quien también firma una cápsula de merchandising exclusivo que se lanzará el mismo día que la reedición.

Además, el baterista Dave Rowntree ha presentado el libro No One You Know, una colección de más de 200 páginas con fotografías inéditas de los primeros años de Blur, editado por Miranda Sawyer. El libro estará disponible el 9 de septiembre y ofrece una mirada íntima a la vida de la banda fuera de los focos.

Con esta reedición, Blur no solo celebra su legado, sino que ofrece a los fans una oportunidad única de redescubrir The Great Escape en todo su esplendor analógico.

Tracklist de Blur – The Great Escape (30th Anniversary Edition)

DISCO 1 (Vinilo amarillo)

Cara A:

1. ‘Stereotypes’

2. ‘Country House’

3. ‘Best Days’

4. ‘Charmless Man’

5. ‘Fade Away’

6. ‘Top Man’

7. ‘The Universal’

Cara B:

1. ‘Mr. Robinson’s Quango’

2. ‘He Thought Of Cars’

3. ‘It Could Be You’

4. ‘Arnold Same’

5. ‘Globe Alone’

6. ‘Dan Abnormal

7. ‘Entertain Me’

8. ‘Yuko and Hiro’

DISCO 2 (Vinilo turquesa):

Cara A:

1. ‘One Born Every Minute’

2. ‘Ultranol’*

3. ‘Tame’

4. ‘No Monsters In Me’*

5. ‘To The End (La Comedie) (featuring Françoise Hardy)’*

Cara B:

1. ‘The Horror’

2. ‘Ludwig’*

3 ‘A Song’*

4. ‘St Louis’*

5. ‘The Man Who Left Himself’

6. ‘Eine Kleine Lift Music’

Blur: del ruido londinense al legado del Britpop

Blur nació en Londres en 1988 y se convirtió en uno de los pilares del Britpop británico junto a bandas como Oasis y Pulp. Formado por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree, el grupo debutó con Leisure en 1991, influenciado por el madchester y el shoegaze. Pero fue con Modern Life Is Rubbish (1993), Parklife (1994) y The Great Escape (1995) que definieron el sonido de una generación, mezclando ironía social, melodías pegajosas y una estética muy británica. Su evolución musical los llevó a explorar terrenos más oscuros y experimentales con Blur (1997) y 13 (1999), donde dejaron atrás el Britpop para abrazar el art rock y la introspección emocional.

Tras una pausa prolongada, Blur regresó con Think Tank (2003), sin Coxon en la mayoría de las grabaciones, y más tarde con The Magic Whip (2015), una inesperada pero celebrada reunión. En 2023 lanzaron The Ballad of Darren, su noveno álbum de estudio, mostrando una madurez sonora que conserva la esencia melódica de sus inicios. A lo largo de su carrera, han publicado más de 35 sencillos, varios EPs, discos en vivo como Live at the Budokan (1996) y recopilatorios como The Best of Blur (2000). Además de su impacto musical, sus miembros han desarrollado proyectos paralelos: Albarn con Gorillaz, Coxon como solista, y Rowntree en política. Blur no solo marcó una época, sino que sigue siendo relevante, reinventándose sin perder su identidad.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.