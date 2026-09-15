Bob Dylan publicará el 6 de noviembre «The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings», una caja de 39 discos con 381 temas, de los cuales 371 nunca habían visto la luz. El set documenta la segunda etapa de la mítica gira, entre el 18 de abril y el 25 de mayo de 1976, 27 fechas que arrancaron en Lakeland (Florida) y terminaron en Salt Lake City (Utah). Junto a la caja llega también un triple LP con el concierto completo del 16 de mayo en Fort Worth, remezclado a partir de las cintas multipista originales; de ese show ya puede escucharse «Going, Going, Gone», el primer adelanto.

Una carrera contra el dominio público

Esta no es una reedición cualquiera: es, en buena parte, una obligación legal. La normativa europea de copyright establece que las grabaciones inéditas entran en dominio público 50 años después de su creación si no se publican antes. Estos directos de 1976 habrían perdido su protección el 1 de enero de 2027, lo que ha obligado al sello a sacarlos ahora, del mismo modo que ya ocurrió con la primera etapa de la gira (1975), publicada en 2019 también contrarreloj.

La noche que falta

Con todo, la caja no puede rescatar la noche más legendaria de la gira. El propio equipo de Dylan mandó de vuelta el equipo de grabación después del concierto de Fort Collins (23 de mayo), dos días antes del cierre en Salt Lake City. Aquella última noche, Dylan tocó por primera y única vez en su vida «Lily, Rosemary and the Jack of Hearts», el tema de nueve minutos de Blood on the Tracks, además de recuperar «Gates of Eden» (que no sonaba desde 1965) y una versión de «Black Diamond Bay» que tampoco volvió a repetirse. No existe ninguna grabación de aquel concierto, que es, desde hace casi cincuenta años, el santo grial de los coleccionistas de Dylan, y siempre lo será.

Sobre la parte que sí se rescata, el periodista Mikal Gilmore firma las notas del libreto y recuerda el destino de otra actuación perdida, la del especial de televisión Hard Rain: «Se ha ido. Todo lo que queda de la película de Rolling Thunder que nunca se hizo es lo que ahora tienes en las manos», escribe.

Rolling Thunder Revue: el circo ambulante que Dylan nunca repitió

La Rolling Thunder Revue fue el experimento más excéntrico de la carrera de Dylan: una caravana itinerante de músicos que aparecía sin apenas aviso previo en teatros pequeños, con un cartel que cambiaba cada noche. En su segunda etapa, la de 1976, lo acompañaron Joan Baez —con quien compartió dúos como «Blowin’ in the Wind» o «Railroad Boy»—, el bajista Rob Stoner, la violinista Scarlet Rivera, el batería Howie Wyeth y los guitarristas Mick Ronson (de los Spiders From Mars de David Bowie), Steven Soles, David Mansfield y T Bone Burnett, que definió aquella gira como «la primera gira punk nacional» por lo que desató después: «Abrió una puerta que llevó a una explosión furiosa de música nueva: The Clash, Elvis Costello, los Ramones, los Sex Pistols, y así sucesivamente.»

De aquella gira salió también Renaldo and Clara, la película de cuatro horas que Dylan escribió y coprotagonizó junto a Baez, y el concierto de Fort Collins que sirvió de base al especial de televisión Hard Rain. Casi cincuenta años después, esta caja es la reconstrucción más completa que existirá jamás de aquellas semanas, con una única noche que se resiste, para siempre, a ser encontrada.

¿Merece la pena bucear en 39 discos de outtakes, o hay reediciones que es mejor dejarlas para los fans más obsesivos?