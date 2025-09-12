Bring Me The Horizon celebra una década de evolución con reedición de «That’s The Spirit» y promesas de nuevos himnos

Diez años después de revolucionar el metal alternativo con That’s The Spirit, Bring Me The Horizon anuncia una reedición especial en vinilo para conmemorar el aniversario de su icónico quinto álbum. Publicado originalmente en 2015, el disco marcó un antes y un después en la trayectoria de la banda británica, alcanzando el número 2 en las listas del Reino Unido y consolidando su sonido más melódico con himnos como Throne, Drown y Follow You.

La reedición estará disponible el 12 de diciembre e incluirá ediciones limitadas en vinilo que brilla en la oscuridad, picture disc y un libreto de arte de 12 páginas, todo empaquetado en una cuidada presentación tipo gatefold. Este lanzamiento no solo celebra el legado del álbum, sino también el momento en que Oli Sykes se convirtió en leyenda al saltar sobre la mesa de Coldplay durante los NME Awards 2016, donde la banda recibió el premio a la Innovación.

Pero Sykes no vive solo de nostalgia. En declaraciones recientes, reveló que tiene 12 canciones inéditas del archivo de Post Human: Nex Gen listas para ver la luz. Aunque el nacimiento de sus gemelos en julio ha retrasado los planes, el vocalista asegura que los nuevos temas llegarán pronto.

Si bien se avecina una pausa antes del próximo disco, Bring Me The Horizon deja claro que su espíritu sigue más vivo que nunca.

De la furia al futurismo: la evolución imparable de Bring Me The Horizon

Desde su formación en Sheffield en 2004, Bring Me The Horizon ha recorrido un camino musical tan vertiginoso como audaz. Liderados por Oliver Sykes, la banda comenzó sumergida en el deathcore con Count Your Blessings (2006), un debut que dividió opiniones pero marcó su presencia. Con Suicide Season (2008), dieron un giro más experimental que les abrió las puertas del reconocimiento internacional. Su tercer álbum, There Is a Hell, Believe Me I’ve Seen It. There Is a Heaven, Let’s Keep It a Secret (2010), consolidó su fama global al fusionar metalcore con elementos electrónicos y sinfónicos. Pero fue Sempiternal (2013) el que los catapultó al éxito comercial, gracias a himnos como Can You Feel My Heart y Sleepwalking.

La transformación continuó con That’s The Spirit (2015), donde abrazaron el pop rock sin perder su intensidad, seguido por Amo (2019), una apuesta por el electropop y el nu metal que dividió a los fans pero reafirmó su espíritu innovador. En 2020 lanzaron Post Human: Survival Horror, un EP cargado de colaboraciones explosivas con artistas como BABYMETAL y Yungblud, y en 2024 llegó Post Human: Nex Gen, su propuesta más ambiciosa hasta la fecha. Además de sus álbumes de estudio, han publicado el experimental Music to listen to… (2019), el benéfico Live at the Royal Albert Hall (2016) y varios EPs que muestran su versatilidad. Hoy, Bring Me The Horizon no solo es una banda, sino un fenómeno que redefine los límites del rock moderno con cada paso que da.

