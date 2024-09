“Brotherhood” de New Order regresa con una edición deluxe llena de sorpresas

New Order ha anunciado el lanzamiento de una edición deluxe de su álbum de 1986, Brotherhood. Esta edición, que estará disponible a partir del 22 de noviembre a través de Warner, es la cuarta entrega de las cajas definitivas de la banda, siguiendo las re-ediciones de Substance y Low-Life del año pasado.

La caja limitada incluirá un vinilo del álbum original, dos CDs y dos DVDs. Uno de los CDs contendrá el álbum original, mientras que el otro incluirá nueve pistas inéditas y demos de una sesión de grabación en Japón en 1985. Los DVDs presentarán apariciones en televisión y conciertos en lugares icónicos como Brixton Academy en 1987 y G-Mex Manchester en 1986.

Además, la edición incluirá sencillos de 12 pulgadas de temas clásicos como Bizarre Love Triangle, State of the Nation y Touched by the Hand of God. Esta edición definitiva de Brotherhood es una oportunidad única para redescubrir uno de los trabajos más emblemáticos de New Order con una calidad de sonido mejorada y contenido exclusivo.

Tracklist de New Order – Brotherhood (Definitive Edition)

01 Paradise (2024 Digital Master)

02 Weirdo (2024 Digital Master)

03 As It Is When It Was (2024 Digital Master)

04 Broken Promise (2024 Digital Master)

05 Way of Life (2024 Digital Master)

06 Bizarre Love Triangle (2024 Digital Master)

07 All Day Long (2024 Digital Master)

08 Angel Dust (2024 Digital Master)

09 Every Little Counts (2024 Digital Master)

10 State of the Nation (2024 Digital Master)

11 Shellshock (AOR Version)

12 State of the Nation (Japan Demo)

13 Paradise (Robert Racic Remix) (2024 Digital Master)

14 As It Is When It Was (Japan Demo)

15 Broken Promise (Instrumental)

16 Bizarre Love Triangle (Stephen Hague 12″ Remix)

17 All Day Long (Instrumental)

18 Evil Dust (2024 Digital Master)

19 Every Little Counts (Full Length)

20 Salvation Theme (2024 Digital Master)

21 Skullcrusher (Full Length)

22 Touched by the Hand of God (Salvation Version)

23 Let’s Go (Salvation Version) (2024 Digital Master)

24 Sputnik

25 Blue Monday 1988 (Michael Johnson 12″ Remix)