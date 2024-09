«Careless Whisper» cumple 40 años: Amazon Music lanza edición especial y más

Amazon Music ha lanzado una gama exclusiva de productos para conmemorar el 40º aniversario del clásico Careless Whisper de George Michael. La colección incluye camisetas y sudaderas con la frase Tonight the music seems so loud, extraída de la icónica letra de la canción. Además, se ha lanzado una edición especial en vinilo de Careless Whisper, que incluye una versión en directo nunca antes escuchada, grabada en el Madison Square Garden de Nueva York.

Andy Chandler, Director de Catálogo de Streaming de Sony Music UK, expresó su entusiasmo por esta colaboración, destacando el éxito previo de la campaña de remixes de Older. Desde George Michael Entertainment, también se mostraron orgullosos de ofrecer esta edición especial a los seguidores de George Michael y a los amantes de la música en general.

Lanzada originalmente en 1984, Careless Whisper encabezó las listas de éxitos en 25 países y ha sido disco de platino en todo el mundo. La canción, que marcó el debut en solitario de George Michael, sigue cautivando a nuevas generaciones con su perdurable atractivo. En 2022, Amazon Music lanzó varios remixes de temas del álbum Older, colaborando con productores contemporáneos como LF SYSTEM, Emily Nash, Kiimi y ABSOLUTE. Estos remixes, disponibles en exclusiva en Amazon Music, celebran el legado musical de George Michael y presentan su obra a una nueva generación de fans.