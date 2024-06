Catfish and the Bottlemen celebran una década de “The Balcony” con edición aniversario y gira

La banda de indie rock Catfish and the Bottlemen está de celebración con el décimo aniversario de su aclamado álbum debut The Balcony. Este hito viene acompañado de una reedición especial del disco y una gira por el Reino Unido e Irlanda.

The Balcony, que originalmente alcanzó el puesto número 10 en las listas del Reino Unido y fue certificado como Platino en 2016, se reeditará en una edición limitada en CD, casete y vinilo. Estas versiones incluirán seis pistas adicionales, destacando la versión de Hourglass por Ewan McGregor y la rareza ASA, además de Rango en su versión single.

Además, los fans tendrán la oportunidad de adquirir un set de cajas de singles de 7 pulgadas, limitado a solo 2.000 copias. Este lanzamiento especial no solo es un tributo a la trayectoria de la banda sino también un objeto de colección para los seguidores más fieles.

La gira anunciada llevará a Catfish and the Bottlemen a tocar en lugares emblemáticos como el Sefton Park de Liverpool y el Castillo de Cardiff, donde seguro que también interpretarán su nuevo sencillo Showtime, el primer adelanto de su próximo cuarto álbum de estudio.