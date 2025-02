Cinco años de «Future Nostalgia»: Dua Lipa lanza edición de aniversario en vinilo

El pasado 12 de febrero de 2025, Dua Lipa anunció una edición especial en vinilo de Future Nostalgia para conmemorar el quinto aniversario de su exitoso álbum. El lanzamiento incluye un vinilo amarillo splatter y dos discos negros tradicionales, abarcando las 11 canciones originales del álbum, la edición deluxe Moonlight y el remix Club Future Nostalgia. Este exclusivo set de 3 LP estará disponible a partir del 28 de marzo, justo cinco años después del lanzamiento inicial del álbum durante el primer confinamiento por COVID-19 en marzo de 2020.

Dua Lipa decidió adelantar la publicación original de Future Nostalgia debido a una filtración y a las circunstancias de la pandemia, y comentó en su momento: «Estoy muy feliz de que todos puedan tener el álbum. La respuesta ha sido muy buena y no podría haber querido que fuera de otra manera».

Desde su lanzamiento, Future Nostalgia ha acumulado más de 22 mil millones de reproducciones a nivel mundial, colocándose como el séptimo álbum más reproducido en la historia. La re-edición en vinilo es un homenaje a un trabajo que aportó luz y alegría a los fans durante tiempos difíciles.

Dua Lipa: Ascenso y Éxito con Future Nostalgia

Dua Lipa ha revolucionado la música pop desde su debut en 2015 con el lanzamiento de sencillos como New Love y Be the One. Su álbum debut, Dua Lipa, lanzado en 2017, incluyó éxitos como IDGAF y New Rules, estableciendo su lugar en la escena musical global con su mezcla única de pop, R&B y dance.

En 2020, Dua Lipa lanzó su segundo álbum de estudio, Future Nostalgia, un trabajo que redefinió el pop moderno. Con influencias del disco y sonidos retro, el álbum incluyó éxitos como Don’t Start Now, Physical y Levitating. Este disco no solo dominó las listas de éxitos a nivel mundial, sino que también se convirtió en un faro de optimismo durante la pandemia de COVID-19. A pesar de haber sido lanzado en un momento de incertidumbre global, Future Nostalgia logró acumular más de 22 mil millones de reproducciones, convirtiéndose en el séptimo álbum más reproducido de la historia.

La reedición en vinilo de Future Nostalgia en su quinto aniversario, anunciada para el 28 de marzo de 2025, es un testimonio del impacto duradero del álbum y del crecimiento continuo de Dua Lipa como artista. Esta nueva edición incluye el álbum original, la edición deluxe Moonlight y el remix Club Future Nostalgia, celebrando un hito en la carrera de una de las estrellas más brillantes de la música pop actual. Dua Lipa continúa inspirando a millones con su música y su mensaje de empoderamiento.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.