Coldplay reeditará álbumes en vinilos hechos de botellas de plástico recicladas

Coldplay ha anunciado la reedición de nueve de sus álbumes en un formato innovador y sostenible: vinilos transparentes de 140 gramos llamados EcoRecords, fabricados a partir de botellas de plástico recicladas. Esta iniciativa refuerza su compromiso con el medio ambiente y establece un nuevo estándar en la industria musical.

Vinilos sostenibles: un hito ecológico

La banda reeditará los álbumes Parachutes (2000), A Rush of Blood to the Head (2002), X&Y (2005), Viva La Vida (2008), Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014), A Head Full of Dreams (2015), Everyday Life (2019) y Music of the Spheres (2021) en EcoRecords. Cada vinilo, creado con unas nueve botellas de plástico PET recicladas (rPET) mediante tecnología de inyección, reduce las emisiones de carbono en un 85% frente a los vinilos tradicionales. Jen Ivory, directora de Parlophone, afirmó: “Los EcoRecords muestran lo que se puede lograr cuando la innovación se une a la sostenibilidad”. Los discos estarán disponibles para reserva desde el 18 de junio de 2025 y se lanzarán el 15 de agosto de 2025.

Compromiso ambiental en acción

Esta iniciativa sigue el lanzamiento de Moon Music (2024), el primer álbum mundial en formato EcoRecord, fabricado con plástico reciclado de ríos como el Río Las Vacas en Guatemala, en colaboración con The Ocean Cleanup. Coldplay también ha reducido un 59% las emisiones de su gira Music of the Spheres World Tour, consolidándose como líder en sostenibilidad junto a artistas como Billie Eilish y Massive Attack.

Gira mundial confirmada

Coldplay continuará su Music of the Spheres World Tour en 2025, con fechas confirmadas en el Reino Unido, incluyendo Hull y Londres en agosto y septiembre, con teloneros como Ayra Starr y Beabadoobee. No hay fechas confirmadas en España por ahora, pero estamos seguros de que no tarderemos demasiado en disfrutar de nuevo de sus canciones en directo.

Un legado musical que trasciende

Formada en 1997, Coldplay, liderada por Chris Martin junto a Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, ha vendido más de 100 millones de discos, consolidándose como una de las bandas más influyentes del siglo XXI. Su evolución desde el rock alternativo hasta sonidos pop y experimentales refleja su capacidad de conectar con audiencias globales.

Con diez álbumes de estudio, Coldplay ha creado himnos como Yellow, Fix You y Viva La Vida. La reedición en EcoRecords celebra su legado mientras promueve un futuro más sostenible para la música.

