Daft Punk desempolva sus máquinas: reedición en vinilo de «Human After All Remixes» por su 20º aniversario

Dos décadas después de su lanzamiento original, Daft Punk vuelve a poner en circulación Human After All Remixes, esta vez en una edición limitada en vinilo 2xLP con portada desplegable. El dúo francés celebra el vigésimo aniversario de su tercer álbum Human After All con una colección de remezclas que por primera vez estará disponible en formato físico. El lanzamiento está previsto para el 28 de noviembre e incluye reinterpretaciones de nombres clave de la electrónica como Justice, Soulwax, SebastiAN, Basement Jaxx, The Juan Maclean, Para One, Peaches, Digitalism, Vitalic, entre otros.

Además del vinilo, Daft Punk ha anunciado merchandising exclusivo, incluyendo figuras ReAction de Super7 inspiradas en el videoclip de Technologic (2005), con cascos desmontables y accesorios de guitarra. Esta reedición llega tras el décimo aniversario de Random Access Memories, celebrado en 2023 con una edición expandida que incluía demos inéditas y sesiones de estudio. Según declaraciones recientes del batería Quinn, existe un álbum perdido que podría ver la luz próximamente, aunque no hay confirmación oficial por parte del dúo.

La reedición de Human After All Remixes no solo recupera el espíritu robótico y provocador del álbum original, sino que también ofrece una mirada al impacto que tuvo en la escena electrónica de mediados de los 2000. En su momento, Human After All fue recibido con división crítica, pero sus temas como Robot Rock, Technologic y The Prime Time of Your Life se convirtieron en pilares del directo de Daft Punk, especialmente en su icónica gira Alive 2007. La selección de remezclas refuerza el legado del álbum, mostrando cómo sus texturas crudas y repetitivas inspiraron a una nueva generación de productores.

De robots a leyendas: el viaje de Daft Punk por la electrónica global

Desde su formación en París en 1993, Daft Punk —integrado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo— redefinió la música electrónica con una mezcla de house francés, estética retrofuturista y una obsesión por el anonimato. Su debut Homework (1997) puso el listón alto con himnos como Around the World y Da Funk, mientras que Discovery (2001) los catapultó al estrellato global con un enfoque más melódico y pop, incluyendo clásicos como One More Time, Digital Love y Harder, Better, Faster, Stronger. Este segundo álbum también dio lugar a la película animada Interstella 5555, en colaboración con Leiji Matsumoto, consolidando su visión artística más allá de la música.

En 2005, lanzaron Human After All, un disco más crudo y repetitivo que inicialmente desconcertó a la crítica, pero que cobró nueva vida en su gira Alive 2007, considerada una de las más influyentes en la historia del directo electrónico. En 2010, compusieron la banda sonora de Tron: Legacy, fusionando sinfonismo y sintetizadores con una estética cinematográfica. Su último álbum, Random Access Memories (2013), fue un homenaje al sonido analógico de los 70 y 80, con colaboraciones de Pharrell Williams, Nile Rodgers, Julian Casablancas y Giorgio Moroder. El single Get Lucky se convirtió en un fenómeno global, ganando el Grammy a Álbum del Año en 2014.

Tras anunciar su separación en 2021 con el video Epilogue, Daft Punk dejó un legado que sigue resonando en la cultura pop y la música electrónica. Su influencia se extiende desde festivales hasta videojuegos, y su estética robótica continúa inspirando a artistas visuales y sonoros. La reedición de Human After All Remixes es una nueva oportunidad para redescubrir su impacto y celebrar su visión única del futuro musical.

