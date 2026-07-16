Antes de ser David Bowie, fue Davie Jones. Y antes de Ziggy Stardust, de Berlín, de Let’s Dance, hubo un adolescente londinense grabando singles fallidos con un productor que ya sabía lo que era crear un sonido generacional. Ahora, ese capítulo perdido sale a la luz: The Shel Talmy Recordings, la colección más completa jamás publicada de las sesiones de Bowie con el productor Shel Talmy, llegará el 18 de septiembre vía Parlophone.

El álbum reúne 21 grabaciones hechas en 1965, cuando el futuro Bowie formaba parte de The Manish Boys y, después, de Davie Jones & The Lower Third. La edición en CD y digital incluye diez temas inéditos hasta ahora, entre ellos el adelanto ya disponible, “I Want Your Love”, mientras que el vinilo recoge once canciones repartidas en sus dos caras, con seis inéditas. El material ha sido remasterizado en 2026 por John Webber, y el paquete incluye notas de las nuevas sesiones firmadas por el historiador musical Alec Palao.

Entre los músicos que acompañaron a Bowie en estas grabaciones destaca un nombre que sorprenderá a más de uno: Jimmy Page, entonces guitarrista de sesión antes de fundar Led Zeppelin junto a los Yardbirds, y el pianista Nicky Hopkins, colaborador habitual de The Rolling Stones, The Beatles y The Who. Ambos formaban parte del círculo de músicos de estudio que Talmy solía convocar para sus producciones.

Formatos y ediciones especiales

The Shel Talmy Recordings estará disponible en CD, LP, digital y en una edición limitada en vinilo rojo de 180 gramos exclusiva de la tienda oficial de Bowie, además de una portada alternativa estrictamente limitada a 1.965 copias, disponible en tiendas de Record Store Day y en HMV.

Dos de los temas incluidos, “You’ve Got A Habit Of Leaving” y “Baby Loves That Way”, tienen una curiosa segunda vida: Bowie los volvió a grabar décadas después con su banda para el álbum Toy, que quedó inédito hasta su publicación póstuma en 2021. Ambas canciones se publicaron originalmente como sencillos en Parlophone en 1965: la primera con Davie Jones & The Lower Third, la segunda como cara B de la misma banda.

El productor detrás de los primeros grandes éxitos de The Who y The Kinks

Para entender el peso de esta colección hay que situarse en el productor, no solo en el artista. Shel Talmy era, en 1965, el hombre detrás de los primeros grandes éxitos de The Who y The Kinks, el arquitecto de un sonido crudo y directo que definiría buena parte del rock británico de la década. Fichó a Bowie y The Manish Boys en diciembre de 1964, y con ellos publicó el sencillo “I Pity The Fool” (con “Take My Tip” en la cara B), que pasó sin pena ni gloria. Cinco meses después llegó “You’ve Got A Habit Of Leaving” con la ya mencionada Lower Third, con idéntico resultado comercial: ninguno de los dos singles funcionó.

Que esas grabaciones fallidas se conviertan hoy en un lanzamiento cuidado, remasterizado y con notas de un historiador musical dice mucho sobre cómo ha cambiado la forma en que se trata el legado de Bowie. Parte de este material ya había aparecido de forma dispersa en la recopilación Early On (1964-1966), publicada por Rhino en 1991, pero nunca se había reunido con este nivel de exhaustividad ni acompañado de tantos temas inéditos. Talmy, que falleció en 2024, había hablado ya en 2020 de la existencia de ocho grabaciones de Bowie completamente inéditas que guardaba en sus archivos, con la esperanza de que algún día vieran la luz.

Reflexionando años después sobre aquel joven cantante que fichó en 1964, el propio Talmy resumió el desfase entre el talento de Bowie y el gusto del público de la época: «Pensé que sin duda lo iba a conseguir. Lo único desafortunado es que él y yo íbamos unos seis años por delante del mercado.»

Bowie no se convertiría oficialmente en Bowie hasta septiembre de 1965, cuando abandonó definitivamente el nombre de Davie Jones. Todo lo recogido en esta colección pertenece, por tanto, al último tramo de esa etapa de aprendizaje: años de singles fallidos, cambios de banda y una resiliencia que sus colaboradores recordarían después como la semilla de todo lo que vendría. The Shel Talmy Recordings no pretende reescribir esa historia, sino, como advierte Palao en sus notas, entenderla en su propio contexto: no como un boceto de lo que Bowie llegaría a ser, sino como el sonido de Londres y su escena musical en un año, 1965, tan crucial para la ciudad como para el debut de su futura estrella más brillante.

La publicación llega, además, en un año especialmente activo para el legado de Bowie: en Londres, el espacio inmersivo Lightroom sigue ampliando su exposición “David Bowie: You’re Not Alone”, con nuevas sesiones y contenidos pensados para su 80 cumpleaños. Entre reediciones de estudio, exposiciones inmersivas y hallazgos de archivo como este, 2026 se perfila como uno de los años más generosos para quienes quieran seguir descubriendo capas de una carrera que, incluso antes de empezar oficialmente, ya apuntaba maneras.

▶ The Shel Talmy Recordings — David Bowie | 18 de septiembre de 2026 | Parlophone

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