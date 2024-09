Descubre la edición especial de «Up To Our Hips» de The Charlatans: ¡30 años de historia musical!

The Charlatans han anunciado una edición expandida de su álbum Up To Our Hips para celebrar su 30 aniversario. Esta edición especial estará disponible en varios formatos, incluyendo 2XLP, CD y digital, y contará con el álbum original más 10 pistas adicionales seleccionadas por el vocalista Tim Burgess. Entre las pistas adicionales se incluyen dos canciones grabadas en sesiones en directo para el programa de Steve Lamacq y Jo Whiley, además de caras B, mezclas alternativas y tomas descartadas.

El lanzamiento también incluirá un nuevo diseño de portada por Nik Void y el LP será prensado en vinilo bio de color azul petróleo. La edición expandida estará disponible a partir del 8 de noviembre a través de Beggars Arkive y ya se puede reservar.

Burgess ha dedicado esta edición a los miembros fallecidos Rob Collins y Jon Brookes, esperando que los oyentes puedan tener una visión inédita del proceso de creación del álbum, que fue realizado en un momento de crisis para la banda. Lanzado originalmente el 12 de marzo de 1994, Up To Our Hips alcanzó el número ocho en las listas del Reino Unido y el número diez en Escocia, destacándose por su sonido más oscuro en comparación con sus trabajos anteriores.