Django Django estrenan un tema inédito para anunciar reedición deluxe de su último disco

Disco reeditado: Glowing In The Dark

Artista: Django Django

¿Por qué se publica ahora? Porque la banda quiere publicar una edición deluxe que incluirá con cinco canciones nuevas.

¿Cuándo va a publicarse? Está prevista para el mes de septiembre.

¿Qué incluye esta nueva reedición? La principal novedad son las cinco nuevas canciones, de las que ya podemos escuchar Under Fire como adelanto. El resto de temas serán Shutters, Everything Flows, Days Are Numbered y Show Me the Way.

¿Hay videoclip para este adelanto? Sí, dirigido por Drew Tyndell y que ya podemos ver aquí.

Sobre el disco original. Mientras llega esta reedición, os dejamos con la versión original a continuación: