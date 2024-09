El legado de John Cale: remasterizaciones de «The Academy in Peril» y «Paris 1919»

John Cale ha anunciado la reedición de sus álbumes The Academy in Peril (1972) y Paris 1919 (1973), que estarán disponibles a partir del 15 de noviembre a través de Domino. Ambos discos han sido remasterizados por Heba Kadry y se lanzarán en vinilo, CD y plataformas digitales.

Cale expresó su entusiasmo por el proceso de remasterización, destacando la importancia de presentar estas obras de manera renovada y no solo preservarlas. The Academy in Peril, que contó con la participación de la Royal Philharmonic Orchestra, incluye una pista adicional llamada Temper. Por otro lado, la edición deluxe de Paris 1919 ofrece material inédito, una nueva mezcla de Hanky Panky Nohow, una nueva canción titulada Fever Dream 2024: You’re a Ghost y más.

Cale, quien sigue activo a sus 82 años, lanzó su último álbum de estudio, Poptical Illusion, en junio. Un placer ver que una leyenda como él siga activa y lanzando música, ya sea nueva o de sus clásicos, de una forma constante.