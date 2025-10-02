El regreso de una tristeza infinita: los 30 años de «Mellon Collie» se celebran con una edición de lujo

The Smashing Pumpkins han anunciado una reedición monumental para conmemorar los 30 años de Mellon Collie and the Infinite Sadness, su álbum más ambicioso y emblemático. Esta edición deluxe, que verá la luz el 21 de noviembre, incluye más de 80 minutos de audio inédito grabado durante la gira Infinite Sadness Tour de 1996. El paquete Super Deluxe de 6 vinilos viene acompañado de un libro con notas inéditas escritas por Billy Corgan, un set de cartas del tarot, siete litografías enmarcables y una funda de terciopelo con bolsa de transporte. También estará disponible en formatos 4CD, SHM-CD y digital, con precios que oscilan entre las 40 y las 398 libras esterlinas.

El álbum, que incluye clásicos como Bullet with Butterfly Wings, 1979, Zero y Tonight, Tonight, fue nominado a siete premios Grammy en 1997 y es considerado por medios como Rolling Stone y Pitchfork como uno de los discos más influyentes de los años 90. Su mezcla de rock alternativo, pop barroco y grunge melódico ha inspirado a bandas como Muse y My Chemical Romance, quienes incluso compartieron escenario con Corgan recientemente para interpretar Bullet with Butterfly Wings.

Además de esta reedición, The Smashing Pumpkins celebran otros aniversarios importantes este año, como los 25 años de Machina/The Machines of God y Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music, ambos reeditados en formato box set. En paralelo, Corgan ha participado en eventos históricos como el último concierto de Black Sabbath, apenas semanas antes del fallecimiento de Ozzy Osbourne, y ha lanzado el álbum Aghori Mhori Mei en 2024, el decimotercer trabajo de estudio del grupo.

De la melancolía al renacimiento: la trayectoria de una banda que nunca se rindió

Fundada en Chicago en 1988 por Billy Corgan y James Iha, The Smashing Pumpkins se consolidaron como una de las bandas más influyentes del rock alternativo de los 90. Su debut Gish (1991) ya mostraba una mezcla singular de psicodelia y distorsión, pero fue con Siamese Dream (1993) que alcanzaron reconocimiento global gracias a temas como Today y Disarm. Sin embargo, fue Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) el que los catapultó al estatus de leyenda: un doble álbum conceptual que exploraba la angustia, el amor y la pérdida con una producción ambiciosa y una estética visual inolvidable.

Tras la salida de Adore (1998) y los dos volúmenes de Machina (2000), la banda se disolvió brevemente, pero Corgan la revivió en 2006 con nuevas alineaciones. Desde entonces, han lanzado discos como Zeitgeist (2007), Oceania (2012), Monuments to an Elegy (2014), Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 (2018), Cyr (2020) y la ópera rock ATUM (2023), demostrando una capacidad constante de reinvención. Su último trabajo, Aghori Mhori Mei, mantiene viva la esencia introspectiva y experimental que siempre ha definido a Corgan, mientras la banda sigue saliendo de gira por festivales y escenarios internacionales con una energía renovada.

Con más de 30 millones de discos vendidos y una influencia que atraviesa generaciones, The Smashing Pumpkins no solo sobrevivieron a las turbulencias internas y los cambios de industria, sino que han sabido transformar su legado en una narrativa de resistencia artística. Su discografía es testimonio de una banda que nunca dejó de buscar nuevas formas de expresar lo infinito.

