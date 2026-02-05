El regreso expansivo de un clásico: The Charlatans reeditan «Some Friendly» con material inédito y nuevas notas de Tim Burgess

Treinta y seis años después de su lanzamiento original, The Charlatans vuelven a poner el foco en su debut Some Friendly con una reedición en vinilo ampliada que llegará el próximo 27 de marzo. El álbum, publicado en 1990, fue el primer gran golpe de una banda que emergió en plena efervescencia del indie británico y que, contra todo pronóstico, logró mantenerse en primera línea durante más de tres décadas. La nueva edición incluye una selección de bonus tracks curados por Tim Burgess, nuevas notas escritas por el propio vocalista y una remasterización a cargo de Frank Arkwright en Abbey Road.

El disco original contenía himnos que definieron a toda una generación, como The Only One I Know, su primer Top 10 y aún hoy su canción más reconocible, además de Then o Sproston Green. Para esta reedición, Burgess ha rescatado mezclas alternativas, versiones extendidas y rarezas como Taurus Moaner, Over Rising o Opportunity Three, piezas que durante años circularon entre fans y coleccionistas. El propio Burgess explica en las nuevas notas que The Only One I Know nació de “sentimientos adolescentes” y que su guiño a Everybody’s Been Burned de The Byrds fue celebrado por el mismísimo Roger McGuinn, un detalle que subraya la conexión transatlántica del grupo desde sus inicios.

La reedición llega en un momento especialmente activo para la banda: su decimocuarto álbum, We Are Love, publicado el pasado octubre, marcó su regreso discográfico tras Different Days (2017). Además, la banda ha anunciado una gira por Reino Unido para primavera y Burgess continúa impulsando su ya célebre Merch Market, un espacio donde artistas pueden vender merchandising sin comisiones, consolidando su papel como figura clave en la comunidad musical británica.

Tres décadas de resistencia británica: la historia y discografía esencial de The Charlatans

Pocas bandas surgidas a finales de los 80 pueden presumir de la longevidad y coherencia creativa de The Charlatans. Formados en 1988, el grupo liderado por Tim Burgess se abrió paso en un panorama dominado por el baggy y el Madchester, pero pronto demostró que su propuesta iba más allá de cualquier etiqueta coyuntural. Su debut Some Friendly (1990) los situó en el mapa con una mezcla de psicodelia, órgano Hammond y un groove que los emparentaba con la tradición británica sin renunciar a una identidad propia. A diferencia de otras bandas de su generación, The Charlatans sobrevivieron a cambios de formación, tragedias —como la muerte del teclista Rob Collins en 1996— y mutaciones estilísticas sin perder su núcleo creativo.

A lo largo de su discografía, que supera la docena de álbumes, han sabido reinventarse sin romper con su esencia. Tras el éxito inicial, trabajos como Between 10th and 11th (1992) o Up to Our Hips (1994) consolidaron su reputación, mientras que Tellin’ Stories (1997) los devolvió a lo más alto con singles como One to Another o North Country Boy. En los 2000, discos como Wonderland (2001) y Up at the Lake (2004) mostraron una banda cómoda explorando nuevos territorios sonoros, desde el soul hasta el pop más luminoso. Su etapa más reciente, con álbumes como Modern Nature (2015), Different Days (2017) y el reciente We Are Love (2025), ha sido celebrada por medios como NME, The Line of Best Fit y Consequence por su madurez, su calidez emocional y su capacidad para seguir conectando con nuevas generaciones.

Hoy, The Charlatans representan una rara avis: una banda que nunca se disolvió, que nunca dejó de girar y que ha mantenido un nivel creativo estable durante más de treinta años. Su historia es la de una resistencia tranquila, de una banda que ha sabido adaptarse sin perder su identidad y que, con la reedición ampliada de Some Friendly, vuelve a reivindicar el lugar que ocupa en la historia del indie británico.

