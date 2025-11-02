El universo de Bat For Lashes cumple 20 años y lo celebra con magia, demos inéditas y una nueva vida para «Fur And Gold»

El debut de Bat For Lashes, el proyecto musical de la británica Natasha Khan, cumple dos décadas en 2026 y lo celebra con una reedición especial de Fur And Gold, el álbum que la presentó al mundo como una de las voces más singulares del indie pop alternativo. La edición 20º aniversario ya está disponible en plataformas digitales con una remasterización realizada por Frank Arkwright en los míticos Abbey Road Studios, mientras que la versión física llegará el 6 de febrero de 2026 a través de BMG, incluyendo un segundo disco con demos inéditos y grabaciones en vivo.

La propia Khan ha compartido su emoción al revisitar el álbum junto a su productor David Kosten, describiéndolo como “el disco que había estado esperando toda mi vida para hacer”. Y no es para menos: Fur And Gold fue nominado al Mercury Prize en 2007 y contiene joyas como What’s A Girl To Do?, Horse And I y Prescilla, que mezclan misticismo, electrónica lo-fi y una sensibilidad cinematográfica que sigue siendo muy relevante. El segundo disco de esta reedición incluye siete demos nunca antes publicadas, como Carrie, Healing Fire o Blood Red Shoes, además de versiones en directo para la BBC que muestran la crudeza y el encanto de sus primeras interpretaciones.

Esta reedición no solo es una celebración nostálgica, sino también una oportunidad para redescubrir el impacto de un álbum que ayudó a definir el sonido de la década de los 2000 en el indie británico. Fur And Gold sigue siendo un universo propio, lleno de criaturas nocturnas, emociones desbordadas y una voz que parece venir de otro plano. Y ahora, con esta nueva edición, más personas podrán habitarlo.

De la oscuridad al pop cósmico: el viaje musical de Bat For Lashes

Desde su irrupción con Fur And Gold en 2006, Bat For Lashes ha construido una carrera marcada por la exploración sonora, la narrativa emocional y una estética que mezcla lo etéreo con lo terrenal. Tras su debut, llegó Two Suns (2009), un álbum conceptual que introdujo a Pearl, su alter ego, y que incluía el exitoso single Daniel, inspirado en el personaje de Karate Kid. Este disco consolidó su estilo: una mezcla de synth-pop, folk oscuro y espiritualidad pop. En 2012 lanzó The Haunted Man, más minimalista y visceral, con temas como Laura y All Your Gold, que mostraban una evolución hacia una producción más cruda y directa.

En 2016, Khan sorprendió con The Bride, un álbum narrativo sobre una mujer que pierde a su prometido en un accidente de coche el día de su boda. Este trabajo fue aclamado por medios como The Line of Best Fit y Consequence por su ambición conceptual y su atmósfera cinematográfica. Su último álbum hasta la fecha, Lost Girls (2019), se inspira en los años 80, el cine de vampiros adolescente y la nostalgia synth-pop, con canciones como Kids in the Dark y Feel For You. Además de su carrera musical, Khan ha incursionado en la dirección de cortos, la composición para cine y televisión, y la escritura creativa. Su universo artístico es amplio, coherente y profundamente personal, lo que la convierte en una figura única dentro del panorama musical contemporáneo.

