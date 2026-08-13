El misterio duró apenas dos semanas. Cuando Elastica reactivaron su cuenta de Instagram a finales de julio con la pregunta «¿Nos habéis echado de menos?», medio Britpop se lanzó a especular con una reunión de la banda. La respuesta, ya confirmada, es más comedida que la fantasía colectiva: no hay planes de reformar el grupo, pero sí una reedición de lujo de su álbum debut homónimo, treinta años después de su publicación original.

Rough Trade Records ha anunciado que se hará cargo de reeditar Elastica el próximo 2 de octubre, con una edición ampliada en doble vinilo (también disponible en CD) que suma un disco completo de rarezas y caras B a las nueve canciones originales del álbum de 1995.

Un vinilo cargado de rarezas y un flexi disc de coleccionista

La edición en vinilo incluye un póster con la publicidad original del álbum, recreado a partir del propio archivo personal de la banda, mientras que los primeros pedidos de la edición limitada en LP recibirán además un flexi disc del tema “Cleopatra”, fechado en 1995. El disco de rarezas suma “See That Animal”, tema temprano coescrito por Brett Anderson (de Suede) que ya figuraba en las ediciones estadounidenses del álbum original, junto a caras B de la época como “Pussycat”, “Rockunroll”, “Spastica” y una demo casera de “Blue”, además de “Car Wash”, “Gloria” y “Brighton Rock”, procedentes del single “Waking Up”. Se suman también versiones grabadas para sesiones de BBC Radio 1, incluyendo “In The City”, tema que en su día formó parte de la banda sonora de la película Nowhere (1997), de Gregg Araki.

Sobre el lanzamiento, la banda ha expresado su orgullo por el disco y por todo lo que representa treinta años después. En un comunicado, Elastica ha señalado: «Publicar este disco en 1995 fue un momento decisivo para todos nosotros. Después de treinta años, ver que estas canciones siguen teniendo sentido para la gente es algo muy especial para nosotros.»

La edición no es del todo inédita: en 2025 el sello independiente estadounidense Kanine ya publicó una versión limitada en 2LP con parte de este mismo material de rarezas, aunque con una diferencia curiosa respecto a la que ahora firma Rough Trade, que sí recupera “Gloria” en su tracklist. Los pedidos anticipados ya están disponibles a través de la tienda de Rough Trade Records.

Tracklist completo

Disco 1 (álbum original):

“Line Up”

“Annie”

“Connection”

“Car Song”

“Smile”

“Hold Me Now”

“S.O.F.T.”

“Indian Song”

“Blue”

“All-Nighter”

“Waking Up”

“2:1”

“Vaseline”

“Never Here”

“Stutter”

Disco 2 (rarezas y caras B):

“See That Animal”

“Spastica”

“Cleopatra”

“Car Wash”

“Blue” (Donna’s 4-Track Demo)

“Brighton Rock”

“In The City” (BBC Radio 1 Session)

“Pussycat”

“Rockunroll” (BBC Radio 1 Session)

“Gloria” (BBC Radio 1 Session)

De la explosión britpop a la escisión: el camino hasta esta reedición

Elastica se formó en Londres en 1992, impulsada por la cantante y guitarrista Justine Frischmann y el batería Justin Welch tras la salida de ambos de Suede, completada la formación con Donna Matthews a la guitarra y Annie Holland al bajo. Su álbum debut, publicado en marzo de 1995 a través de Deceptive Records, entró directo al número uno en las listas británicas y se convirtió en el disco debut más rápido en agotar existencias en la historia del país, únicamente superado en velocidad de ventas por (What’s the Story) Morning Glory?, de Oasis. El grupo se llevó además el premio a Mejor Banda Revelación en los NME Awards de 1994, con singles como “Connection”, “Line Up” y “Stutter”, y el álbum acabaría entrando en la lista de los 500 mejores discos de la historia según la propia NME.

Tras la marcha de Matthews en 1998, la banda tardó cinco años en publicar su segundo y último álbum, The Menace (2000), antes de separarse en 2001. Su siguiente movimiento significativo no llegó hasta 2017, con la reedición remasterizada de su debut para el Record Store Day, la misma que ahora Elastica supera con esta versión ampliada. No es la única banda de la escena que revisita su legado este año: Suede, el grupo del que partieron Frischmann y Welch, también ha anunciado recientemente la reedición de aniversario de su disco Coming Up.

El interés por Elastica no se ha limitado a sus propios discos. A principios de este año, la ex bajista de Hole Melissa Auf der Maur recordó públicamente que estuvo a punto de unirse a la banda en los años noventa, después de que Annie Holland atravesara dificultades personales. «Fue una oferta muy buena, pero no fue nada bueno tener que decir que no», explicó entonces sobre un episodio que finalmente no llegó a materializarse.

¿Volverán Elastica a subirse juntos a un escenario? Por ahora, la propia banda ha zanjado la cuestión (puedes leer cómo empezó todo aquí): no hay planes de reunión. Lo que sí hay es la oportunidad de redescubrir, con mejor sonido y más material que nunca, uno de los discos que definieron el britpop. Puedes repasar la trayectoria completa del grupo en su ficha de artista en CrazyMinds.

▶ “Elastica” (Edición de lujo) — Elastica | 2 de octubre de 2026 | Rough Trade Records

¿Te pillará de nuevas esta reedición o formas parte del club que nunca dejó de escuchar “Connection”?

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