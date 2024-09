Elvis Costello anuncia la edición deluxe de “King of America”

Elvis Costello ha anunciado una edición de lujo de su álbum de 1986, King of America, producido por su colaborador de siempre, T Bone Burnett. Esta edición expandida, titulada King of America & Other Realms, incluye el LP completo remasterizado a partir de las cintas originales, así como demos recién descubiertas, tomas descartadas y grabaciones inéditas de su actuación de 1987 en el Royal Albert Hall de Londres. Además, el set contiene un ensayo de 35 páginas escrito por Costello, un libro de fotos y más. La colección estará disponible a partir del 1 de noviembre.

Grabado en su totalidad en Estados Unidos, King of America refleja el creciente interés de Elvis Costello por la música country y de raíces, un cambio respecto al estilo new wave de sus álbumes anteriores. Para la grabación en Hollywood, Costello contó con músicos de sesión como Ray Brown, Earl Palmer, James Burton, Jerry Scheff y Ronnie Tutt. El box set también incluye tomas descartadas de álbumes posteriores como The Delivery Man (2004) y National Ransom (2010).

Entre los extras, se encuentra una grabación en directo de 17 canciones de su concierto en el Royal Albert Hall, pistas inéditas con colaboradores como Allen Toussaint y T Bone Burnett, y versiones tempranas de canciones como Jack of All Parades y Sleep of the Just. Costello también ha regrabado algunas canciones del álbum, que aparecen en el último disco de la colección. Además, se lanzará una versión remasterizada del álbum original en un solo LP y un set de 2 CDs con una selección de la edición expandida.