Elvis Costello ha anunciado My Aim Is True (49th Anniversary Edition), una caja de cinco CDs que reconstruye, casi track a track, el camino hasta su disco debut de 1977. Publicada el 2 de octubre vía UMe, la colección reúne 104 pistas entre demos, tomas descartadas, directos y entrevistas, 52 de ellas inéditas hasta ahora, y llega con un nuevo remaster de 2026 del álbum original a partir de las cintas analógicas originales.

104 pistas, cinco discos y una excusa deliberadamente extraña: el 49 aniversario

La propia elección de la efeméride ya es una declaración de intenciones. Costello ha explicado el porqué de este homenaje adelantado en las notas que acompañan la caja: «Cuando se propuso por primera vez, pensé que la idea de celebrar un 50 aniversario de My Aim Is True era disparatada. No podía quedar como un objeto venerable expuesto en una vitrina». El primer disco combina el álbum original con “Watching The Detectives” en su versión de single, fusionando así los listados de canciones británico y estadounidense de la época. El segundo, titulado The Blue Print, reúne 17 grabaciones de 1975 y 1976 previas a las sesiones de My Aim Is True: maquetas caseras, una sesión en el estudio Hope & Anchor y una cinta recién descubierta con una versión primeriza de lo que acabaría siendo “Radio Radio”, entonces llamada “Radio Soul”.

El tercer disco, The Stranger In The House, recopila las demos y descartes que se conservan de las sesiones del álbum debut. El cuarto, Becoming The Attractions, documenta sus primeros conciertos ya con la banda que le acompañaría durante toda su carrera clásica. Y el quinto, Covered In Clover, rescata un concierto de reunión inédito que Costello ofreció en 2007 junto a Clover, el grupo estadounidense que le acompañó en el estudio en 1977 y del que salieron después algunos de los futuros miembros de Huey Lewis and The News. El paquete se completa con 72 páginas de notas escritas por el propio Costello, además de textos de Nick Lowe, Warren Zanes, Rosanne Cash, Peter Wolf y Jim James, entre otros. El remaster del disco original también se editará por separado en vinilo de 180 gramos con corte íntegramente analógico y en CD, para quien solo quiera el álbum sin el resto del material de archivo.

Cuatro sesiones de seis horas que cambiaron su carrera

My Aim Is True se grabó en el estudio Pathway de Londres con un presupuesto mínimo, apenas overdubs y Costello cantando en directo en casi todas las canciones, a lo largo de cuatro sesiones de seis horas producidas por Nick Lowe junto a los músicos de Clover, una banda de la zona de Marin County, California, que casualmente se encontraba de gira por Reino Unido en el momento adecuado. Antes de esas sesiones, Declan MacManus —su verdadero nombre— ya llevaba desde 1970 tocando en clubes británicos mientras trabajaba como operador informático, y había pasado por varios intentos de nombre artístico hasta que Stiff Records le propuso convertirse en Elvis Costello, con unas gafas de pasta que él mismo ha descrito como “un disfraz de Superman al revés”. Antes del álbum, el sello ya había publicado sin éxito tres singles suyos: “Less Than Zero”, “Alison” y “(The Angels Wanna Wear My) Red Shoes”, todos ellos incluidos ahora en la nueva caja junto al resto de rarezas de la época.

De aquel primer disco al eterno revisionista de su propio catálogo

Elvis Costello construyó, a partir de My Aim Is True, una de las trayectorias más prolíficas y cambiantes del pop británico: del punk-pop inicial a la new wave de This Year’s Model (1978), pasando por el country de King Of America (1986) o sus colaboraciones con Burt Bacharach y The Roots, sin dejar nunca de reinventarse. Su último álbum de estudio con The Imposters, The Boy Named If, se publicó en 2022, y en 2024 sorprendió con The Coward Brothers, su proyecto conjunto con T Bone Burnett. Puedes repasar su trayectoria completa en su ficha de artista.

Esta caja de My Aim Is True no es, además, su primer ejercicio de revisión de su propio legado: hace apenas un año ya anunciamos la edición deluxe de King Of America, y desde 2025 recorre escenarios de medio mundo con “Radio Soul!”, una gira centrada precisamente en las canciones de sus primeros discos, de My Aim Is True (1977) a Blood & Chocolate (1986). My Aim Is True (49th Anniversary Edition) confirma que, para Costello, revisitar su debut nunca ha sido un ejercicio de nostalgia vacía, sino una forma más de seguir contando la misma historia desde ángulos nuevos, cada vez con más piezas del rompecabezas sobre la mesa.

▶ “My Aim Is True (49th Anniversary Edition)” — Elvis Costello | 2 de octubre de 2026 | UMe

¿Qué destino te apetece más de esta caja: las maquetas caseras de The Blue Print, los directos con The Attractions o el concierto perdido junto a Clover?

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