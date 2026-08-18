En 1996, la portada de un disco de música electrónica llevaba estampada la imagen de un disquete de 3,5 pulgadas. Tres décadas después, ese guiño ochentero sigue siendo una de las postales más reconocibles del big beat: la de Better Living Through Chemistry, el álbum debut de Fatboy Slim. Para celebrar el trigésimo aniversario de su publicación, el sello Skint Records ha confirmado una reedición ampliada que llegará el 25 de septiembre de 2026 en formato digital, vinilo y CD.

De bajista de The Housemartins a arquitecto del big beat

Antes de convertirse en Fatboy Slim, Norman Cook ya tenía una carrera hecha y deshecha varias veces. Empezó como bajista de The Housemartins, con quienes llegó al número uno del Reino Unido con «Caravan of Love», y después probó suerte con proyectos como Beats International y Freak Power. No fue hasta 1996, con el lanzamiento de Better Living Through Chemistry en Skint Records (y en Astralwerks para Norteamérica), cuando adoptó el alias que lo llevaría a la fama global. El disco, descrito por el propio fundador de Skint, Damian Harris, como «más una recopilación que un álbum», reunía temas grabados en distintos momentos mientras Cook compaginaba otros proyectos musicales, y aun así se convirtió en su primer trabajo con repercusión fuera del Reino Unido: el sencillo «Going Out of My Head» llegó a las listas estadounidenses y el álbum acabó certificado con disco de oro por la BPI.

Esa trayectoria conecta directamente con la noticia de hoy: treinta años después de aquel debut casi accidental, Better Living Through Chemistry sigue siendo el punto de partida de todo lo que vino después, desde You’ve Come a Long Way, Baby (1998) hasta el big beat convertido en cultura de festival. La reedición no busca reinventar nada, sino poner en valor el material original con el cuidado de una obra ya consolidada como clásica.

Vinilo a media velocidad, remixes inéditos y las notas de Alexis Petridis

La reedición se despliega en tres formatos con contenidos diferenciados. La edición en vinilo es un 2LP remasterizado a media velocidad, pensado para exprimir el máximo detalle sonoro del máster original. La edición en CD llega como un 2CD con un disco de bonus exclusivo, que reúne caras B, material raro del archivo de Fatboy Slim y un nuevo remix firmado por Sem Jacobs de «Song for Lindy», uno de los temas más celebrados del álbum original. La edición digital, por su parte, se amplía con nuevos reworks de Chino Negro y Ammo Avenue. El conjunto viene acompañado de notas interiores inéditas escritas por el crítico musical de The Guardian Alexis Petridis, que contextualiza el impacto cultural de un disco que incluye temas como «Everybody Needs a 303», «The Weekend Starts Here» y la propia «Going Out of My Head».

Un catálogo que sigue vivo mientras la inspiración se toma un descanso

El propio Cook ya había reconocido en una entrevista reciente que había perdido la pasión por componer música nueva, aunque mantiene intacta su energía como DJ y showman. En esa línea, 2026 está siendo un año de puro directo para Fatboy Slim: actuó en Coachella el pasado abril, estrenó oficialmente el esperado mashup «Satisfaction Skank» junto a los Rolling Stones tras años de disputas legales, y tiene diversas fechas confirmadas para lo que queda de año. En España, su única cita del año será el 10 de octubre en LOOP by Fabrik (Madrid), donde volverá a la cabina del club madrileño cuatro años después de su última visita.

Esta reedición, publicada apenas unas semanas antes de esa fecha en Madrid, funciona así como un puente perfecto entre pasado y presente: mientras la creación de material inédito queda en pausa, el catálogo de Fatboy Slim —del que ya hablamos con motivo de sus 40 años de carrera y de la reedición de You’ve Come a Long Way, Baby— sigue demostrando que el big beat de los noventa no ha perdido ni un ápice de vigencia.

▶ «Better Living Through Chemistry» — Fatboy Slim | 25 de septiembre de 2026 | Skint Records

¿Cuál es vuestra canción favorita de este debut noventero? ¿Y qué opináis del disquete de la portada, el mayor icono ochentero jamás usado en una carátula de big beat?